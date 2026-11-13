19 ميدالية لمنتخب الإمارات في "آسيوية الخماسي الحديث "برأس الخيمة

رأس الخيمة في 13 نوفمبر/ وام/ استهل منتخب الإمارات للخماسي الحديث، مشاركته في البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن 2026، بحصد 19 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و6 فضيات و9 برونزيات، خلال منافسات الليزر رن التي أقيمت على شاطئ الفلامنغو في رأس الخيمة، بالتزامن مع حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بمشاركة لاعبين من 10 دول.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني في اعتلاء منصات التتويج بمختلف الفئات العمرية، حيث حصد المنتخب أربع ميداليات ذهبية وست فضيات وتسع برونزيات.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي حضور الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، والمستشار سلطان بن يعقوب الزعابي وسالم المفتول، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعمر عبدالرحمن ممثل وزارة الرياضة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الوفود المشاركة.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، أن استضافة البطولة تعد إنجازاً مهماً للرياضة الإماراتية، وتعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية للدولة، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة تمنح اللاعبين واللاعبات فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات فنية متنوعة، وتسهم في اكتشاف المواهب وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

وأكدت إن حصاد المنتخب الوطني 19 ميدالية في اليوم الأول يمثل بداية مشجعة في اليوم الأول، ويعكس العمل الذي يقوم به الاتحاد لتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة.

وأضافت : " يواصل الاتحاد العمل على توسيع قاعدة ممارسة الخماسي الحديث، واكتشاف المواهب وصقل قدراتها، مشيرة إلى أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في نشر اللعبة وتعزيز حضورها على المستوى المحلي، إلى جانب توفير فرص الاحتكاك الدولي أمام اللاعبين الإماراتيين".