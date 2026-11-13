مخطوطة عمانية عمرها أكثر من 350 عاماً تثير إعجاب زوار معرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ تستوقف الزوار في واجهة جناح سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 مخطوطة عُمانية نادرة تمتد على هيئة شريط ورقي طويل تحيط بها إضاءة دافئة تبرز تفاصيلها الخطية والزخرفية وتكشف عن جانب من تاريخ التدوين والنسخ في السلطنة ويعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر الهجري الموافق للقرن السابع عشر الميلادي ويزيد عمرها على 350 عاماً.

تتميز المخطوطة - التي أثارت إعجاب الزوار- بتصميمها المطوي الذي يبلغ طوله 6 أمتار وعرضه 60 سنتيمترا، وتتوزع الكتابة على أربعة أعمدة متوازية يتوسطها نص خطبتي عيد الفطر وعيد الأضحى المكتوبتين بالخط النسخي والمداد الأسود فيما تحيط بهما زخارف نباتية وهندسية باللون الأحمر تتخللها فواصل لونية تضفي على التكوين طابعاً فنياً متناسقاً وتتدرج أحجام الخطوط في الجزء الختامي الذي يضم الأدعية والعبارات الدينية.

تحمل هذه المطوية دلالة تتجاوز قيمتها الفنية إذ ارتبط هذا الشكل من المخطوطات بالاستخدام العملي في المساجد والجوامع وصُممت لتكون في متناول الخطيب فيبسط أجزاءها على المنبر خلال إلقاء خطبتي العيدين بما يعكس عناية العُمانيين بتوثيق النصوص الدينية وحفظها وما بلغته فنون الخط والنسخ من إتقان في تلك الحقبة.

تُعرض المخطوطة ضمن مقتنيات وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان لتمنح زوار المعرض فرصة الاقتراب من إرث مخطوطات يمتد عبر أكثر من ثلاثة قرون وتقدم نافذة بصرية على تقاليد علمية ودينية وفنية شكّلت جانباً من الذاكرة الثقافية العُمانية.