فوز الروسية إيساكوفا والبرازيلي هيدالغو ضمن جولة سلسلة بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ توّجت الروسية ديانا إيساكوفا والبرازيلي ميغيل هيدالغو اليوم بلقبي سباقات السرعة (سبرينت) ضمن فئة النخبة في منافسات بطولة بطولة مدن العالمية للترايثلون أبوظبي 2026" برعاية "طاقة"، وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للترايثلون.

وعبرت إيساكوفا خط النهاية في سباق السيدات محققة 55:55 دقيقة، متقدمةً على جين ليهير من لوكسمبورغ التي جاءت بالمركز الثاني، والأمريكية غوين يورغنسن من الولايات المتحدة صاحبة المركز الثالث.

وأسفر سباق الرجال، عن فوز هيدالغو باللقب مسجلا 49:02 دقيقة، وجاء الأسترالي ماثيو هاوزر في المركز الثاني، والنيوزيلندي هايدن وايلد ثالثا.

واجتمع رياضيون يمثلون 45 دولة بعد ختام المنافسات على أرض جزيرة الحديريات للمشاركة في موكب عرض الدول وحفل افتتاح بطولة مدن العالمية للترايثلون برعاية طاقة – أبوظبي 2026، وسط عروض طائرات (الدرون)، إلى جانب العروض الموسيقية الحية لكل من "جروف أرمادا"، و"كلابتون" في سيرف أبوظبي.

وتتواصل فعاليات البطولة غدا بإقامة سباق التتابع المختلط للنخبة بمشاركة فرق وطنية يتكون كل منها من رجلين وامرأتين ويؤدي كل رياضي سباقاً قصيراً للسباحة والدراجات والجري قبل تسليم المهام لزميله في الفريق.

وقال بيل أوريغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن"، إن جزيرة الحديريات استقبلت نخبة رياضيي العالم سابقاً في رياضات الدراجات، وركوب الأمواج، والترايثلون، لكن ليس بهذا الحجم مع مشاركة أكثر من 40 دولة في النسخة الأولى لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات التي تقام في المنطقة.

وأضاف أن الحديريات تمنح أبوظبي ميزة نادراً ما تتوفر في المدن المستضيفة، إذ تجمع كافة الفئات في مكان واحد، بدءاً من المياه المفتوحة، وصولاً إلى المسارات الوعرة منوها إلى أن هناك فعالية يوم 21 نوفمبر لأطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، لتجربة السباحة وركوب الدراجات والجري على ذات المسار الذي يتنافس فيه الأبطال الأولمبيون، وهو ما يقرب مجتمعنا من الرياضة العالمية، وإيجاد إرث مستدام للأجيال القادمة".