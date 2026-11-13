"نقل ونادي عجمان" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الفعاليات الرياضية

عجمان في 13 نوفمبر / وام / وقّعت هيئة النقل بعجمان مذكرة تفاهم مع نادي عجمان الثقافي الرياضي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في دعم الفعاليات الرياضية، وتوفير خدمات النقل للجماهير، وتعزيز التكامل المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقّع المذكرة المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، والدكتور حمدان محمد آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير المالي بنادي عجمان الثقافي الرياضي، بحضور سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام الهيئة، وسعود سلطان السعيدي، مدير الاستثمار والتسويق بالنادي، و ذلك في إطار حرص الجانبين على توطيد العلاقات المؤسسية وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير هيئة النقل بعجمان الحافلات اللازمة لنقل الجماهير من وإلى الملاعب خلال المباريات والفعاليات الرياضية ضمن حدود إمارة عجمان، بما يسهم في تسهيل تنقل المشجعين ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.

وتشمل المذكرة أيضا تعزيز التعاون في تنظيم الأنشطة والمبادرات الرياضية، حيث يتولى نادي عجمان الثقافي الرياضي تنظيم فعاليات رياضية، وإتاحة استخدام الصالة الرياضية التابعة له، إلى جانب توفير تذاكر لحضور مباريات فريق عجمان لموظفي الهيئة، بما يشجع على المشاركة في الفعاليات الرياضية ودعم الفريق.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود هيئة النقل بعجمان لتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية، وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالفعاليات المجتمعية والرياضية، بما يسهم في دعم الحركة الرياضية في الإمارة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.