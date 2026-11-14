انقلاب سفينة سياحية في نهر الميسيسيبي بعد اصطدام ناقلة نفط بها ونجاة جميع ركابها

نيوأورلينز في 14 نوفمبر /وام/ اصطدمت ناقلة نفط بسفينة سياحية كانت راسية في نهر الميسيسيبي أمس الجمعة، ما أدى إلى انقلابها جزئيا، في حين أكدت السلطات سلامة جميع ركابها البالغ عددهم نحو 180 شخصا.

ولم يكن قد مضى أكثر من ساعتين على رسو السفينة السياحية التي تحمل اسم "أميركان هيريتيدج" وتشغلها شركة "أميركان كروز لاينز"، في ميناء في نيو اورلينز حتى اصطدمت بها الناقلة "أتلانتيك أسفالت".

وعلى الرغم من أن الركاب كانوا يغادرون السفينة عند وقوع الاصطدام قرابة الساعة 12:30 ظهرا، إلا أنه لم تُسجل أي حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، قوله للصحافيين "إنها معجزة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى في نهر المسيسيبي".

وصرحت هيلينا مورينو، رئيسة بلدية نيو أورلينز، في مؤتمر صحافي، أنه تم نقل 32 شخصا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، لكن لم تكن بينهم أي إصابات حرجة.

وأضافت أن اثنين من المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى هما من رجال الشرطة الذين كانوا يشاركون في عمليات إجلاء الركاب من السفينة.

وقدّرت مورينو إجمالي عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة السياحية بما يراوح بين 180 و190 شخصا.

وأكدت شركة "أميركان كروز لاينز" وقوع الحادث في بيان، قائلة "تم إجلاء الضيوف وأفراد الطاقم، ونحن نشعر بقلق بالغ على جميع المتضررين".

وأضافت في بيان لاحق: "نعمل حاليا على إيواء جميع من كانوا على متن السفينة في فنادق، ونتأكد من توفير كل ما يحتاجونه".

وأوضحت مورينو أن فرق الاستجابة الأولية تمكنت من إجلاء نحو 87 شخصا من السفينة قبل أن تنقلب على جانبها، مضيفا "لا يوجد أي شخص مفقود، الجميع تم العثور عليهم".

وأُغلق نهر المسيسيبي أمام حركة الملاحة في المنطقة التي وقع فيها الحادث، فيما فتح خفر السواحل الأميركي والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في ملابسات الاصطدام الذي لم تتضح أسبابه بعد.

-خلا-