تعاون بين بيورهيلث و"نافس" لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ وقّعت بيورهيلث اتفاقية شراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بهدف توظيف 250 خريجاً وخريجة من المواطنين خلال ثلاث سنوات ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، ما يعزز تنمية الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل هذا القطاع الحيوي.

ويُعد برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي أحد أبرز برامج "نافس" التي يشرف عليها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وهي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومؤسسات الرعاية الصحية في الدولة.

ويوفر البرنامج للطلبة الملتحقين به خبرة عملية ومساراً واضحاً للانخراط في سوق العمل، من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب والتأهيل المهني وفرص التوظيف أثناء الدراسة أو بعد التخرج، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المؤهلة في القطاع الصحي.

وانضمّ الخريجون إلى مجموعة بيورهيلث بدءاً من عام 2026، لشغل وظائف في ثماني تخصصات حيوية تشهد طلباً مرتفعاً، تشمل التمريض، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتصوير الطبي التشخيصي، وتقنيات التخدير الطبي، وعلوم المختبرات الطبية، وإدارة المعلومات الصحية، وخدمات الطوارئ الطبية. ونُفِّذت المبادرة من خلال مركز التطوير الإماراتي التابع للمجموعة، وهو منصة وطنية متكاملة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها، مصُمّم لبناء مسار مستدام لإعداد قيادات المستقبل في قطاع الرعاية الصحية.

ويدعم هذا التعاون جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وتمكينها في القطاع الخاص، لا سيما في المهن الصحية ذات الأولوية الإستراتيجية. ويسهم أيضاً في دعم مرونة النظام الصحي الوطني وجاهزيته للمستقبل، عبر بناء قاعدة متينة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، ما يرسّخ دور القطاع الصحي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث: "تجسد شراكتنا مع "نافس" استثماراً طويل الأجل في مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ومن خلال تمكين الكفاءات الإماراتية من الالتحاق بأدوار سريرية وتشغيلية أساسية، نعزّز قدراتنا اليوم ونعدّ في الوقت ذاته قيادات المستقبل. وعبر مركز التطوير الإماراتي، نزوّد الكفاءات الوطنية بالمهارات والخبرات وفرص التطور الوظيفي اللازمة لترسيخ مرونة منظومتنا الصحية وتفوقها العالمي".

ويُمثل مركز التطوير الإماراتي المنصة الوطنية لتنمية الكفاءات التابعة لمجموعة بيورهيلث، حيث يدعم المهنيين الإماراتيين في مختلف المراحل المهنية، من المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المناصب القيادية التنفيذية، من خلال برامج تعليمية وتطويرية منظمة ومصممة وفق الاحتياجات، إلى جانب الإرشاد المهني والخبرات العملية المباشرة.

وأسهم المركز حتى اليوم في دعم مسيرة مئات الكفاءات الإماراتية، بما يعزز التزام بيورهيلث بإعداد 1000 قائد صحي إماراتي جاهز للمستقبل بحلول عام 2030، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. ويُنفَّذ هذا التعاون وفق خطة تمتد من عام 2026 إلى عام 2028، ما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتوسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.