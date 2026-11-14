مسيرة كرنفالية وعروض للألعاب النارية ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ استقطبت عروض الألعاب النارية في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، مساء أمس، آلاف الزوار، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية للموسم 2026-2027.

وشهد المهرجان مسيرة كرنفالية جابت مختلف أرجائه بمشاركة فرق فنية واستعراضية تمثل ثقافات متعددة، وقدمت عروضاً ولوحات فلكلورية مستوحاة من تراث الشعوب وتقاليدها، وسط تفاعل من الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

ومن المقرر أن تتجدد عروض الألعاب النارية مساء اليوم عند الساعة العاشرة، ضمن برنامج عطلة نهاية الأسبوع بالمهرجان.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد تقديم برنامج يومي يضم فعاليات ثقافية وتراثية وفنية وترفيهية، تشمل عروض الفنون الشعبية الإماراتية والفلكلور العالمي، والأنشطة التراثية، والمسابقات التفاعلية، إلى جانب البرامج المخصصة للعائلات والأطفال.

كما تقدم الأجنحة الدولية والتراثية عروضاً تعكس الموروث الحضاري للدول المشاركة، إلى جانب الحرف التقليدية والمنتجات التراثية، فيما توفر الأسواق والمناطق الترفيهية والمطاعم خيارات متنوعة لزوار المهرجان.

ويستمر مهرجان الشيخ زايد في استقبال زواره بمنطقة الوثبة حتى 13 مارس 2027، مقدماً برنامجاً متنوعاً يحتفي بالهوية الوطنية الإماراتية، ويعزز التبادل الثقافي بين الشعوب.