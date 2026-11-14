تحت رعاية هزاع بن زايد.. مركز أبوظبي للغة العربية ينظم الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب

العين في 14 نوفمبر /وام/ ينظِّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الدورة الـ17 من "مهرجان العين للكتاب"، خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، في "العين سكوير" بمنطقة العين.

وتُقام الدورة تحت شعار "واحة الحكايات"، بمشاركة 230 عارضاً، ويتضمن برنامجها أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية تناسب فئات المجتمع المختلفة، وتُسلِّط الضوء على التراث الثقافي لمنطقة العين، وتعزز حضور اللغة العربية والقراءة في الحياة اليومية، وتوفر تجارب ثقافية مشتركة للأسر، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والتواصل بين الأجيال، تماشياً مع مستهدفات "عام الأسرة".

ويقدّم المهرجان برنامجاً متنوعاً يتوزّع على ثمانية محاور رئيسة، تشمل "الثقافة والهوية"، و"الشباب والمستقبل"، و"الطفل والأسرة"، و"التواصل والمجتمع"، و"ليالي الشعر: الكلمة المغناة"، و"صوت العين - بودكاست من أبوظبي"، و"الفصل الثاني"، و"من عشانا"، بما يتيح للزوار من مختلف الفئات العمرية التفاعل مع الكتب والأفكار، واكتشاف المواهب المحلية، والتعرف عن قرب على الموروث الثقافي لمنطقة العين.

وتمتد الفعاليات إلى عددٍ من أبرز المعالم والمواقع الثقافية والتعليمية في منطقة العين، تشمل "العين سكوير"، وقصر المويجعي، ومجالس أبوظبي في منطقة العين، وعدداً من المدارس والجامعات، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإتاحة تجارب ثقافية ومعرفية متنوعة لمختلف فئات المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يجسد مهرجان العين للكتاب إيماننا الراسخ بتأثير الكلمة المكتوبة، ودورها في تشكيل فهمنا لتراثنا، وتفاعلنا مع الأفكار الجديدة، واستشرافنا للمستقبل. ومن خلال هذه المنصات والفعاليات، نعمل على ترسيخ ثقافة القراءة لتصبح جزءاً من الحياة اليومية، ونهيئ الفرص للجميع، ولا سيما الأجيال الشابة، للتواصل وإثراء المعرفة عبر التجارب المشتركة. وعبر دعم الكتّاب والناشرين والمواهب الصاعدة، نسهم في تعزيز الأصوات الإبداعية التي ستصوغ المشهد الثقافي لدولة الإمارات للأجيال القادمة".

من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن مهرجان العين للكتاب، يواصل في دورته الـ17، ترسيخ مكانته منصةً ثقافيةً ومعرفيةً تجمع بين الكتاب والقراءة والإبداع، وتحتفي باللغة العربية والهوية الثقافية انطلاقاً من الإرث الإماراتي الغني. ويُسهم المهرجان في ترسيخ حضور اللغة العربية ضمن النسيج الثقافي والمجتمعي، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الصلة بين الأجيال الجديدة وتراثها وهويتها".

وأضاف سعادته: "تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع "عام الأسرة"، بما تقدّمه من برامج معرفية وثقافية وفنية في عدد من أبرز معالم منطقة العين، لتسهم في تعزيز حضور الثقافة والمعرفة في حياة الأسرة والمجتمع، وتؤكد مكانة الكتاب، والإرث الإماراتي، والقيم الأصيلة بوصفها مكونات رئيسة للهوية الوطنية".

ويخصّص مهرجان العين للكتاب 90 فعالية ضمن محور "الطفل والأسرة"، تشمل عروضاً مسرحية، وقراءات قصصية، وورشاً فنية تفاعلية، وجلسات توعوية تستهدف الأطفال والناشئة والأسر، وتتيح لهم التعلّم والاستكشاف من خلال المشاركة في تجارب ثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال.

ويستضيف المهرجان النسخة الخامسة من برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة"، الذي يركِّز هذا العام على "الشعر الغنائي الإماراتي"، من خلال تسليط الضوء على التجارب الشعرية لـ20 شاعراً من روّاد الشعر النبطي الإماراتي الذين ارتبطت قصائدهم بالأغنية الإماراتية الأصيلة، واستعراض إسهاماتهم في إثراء الموروث الشعري والغنائي للدولة، والحفاظ على عناصر الهوية الثقافية، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

ويتيح محور "الشباب والمستقبل" للشباب واليافعين فرصاً للتفاعل مع المعرفة والتجارب الرقمية وريادة الأعمال، واستكشاف مجالات الإبداع والابتكار. كما تمتدّ فعاليات المهرجان إلى المؤسسات التعليمية في منطقة العين عبر مبادرة "الفصل التالي"، التي تتضمن عروضاً مسرحية، وقراءات قصصية، وورشاً وأنشطة ثقافية تُنظّم بالتعاون مع المدارس والجامعات في المنطقة، بهدف تشجيع الطلبة على القراءة، وتنمية اهتماماتهم المعرفية والإبداعية.

ويتضمن محور "الثقافة والهوية" مجموعة نوعية من الجلسات الثقافية المتنوعة التي تسلط الضوء على الهوية الثقافية والاجتماعية لمنطقة العين، وتستعرض جوانب من تاريخها وموروثها الثقافي. ويقدّم محور "التواصل والمجتمع" عدداً من الجلسات والفعاليات بالتعاون مع شركاء المهرجان من المؤسسات المجتمعية، بما يعزّز المشاركة المجتمعية والتفاعل بين مختلف فئات المجتمع.

وتتواصل مبادرة "من عشانا" عبر تقديم عروض طهي حية بمشاركة طهاة، ومؤثرين، وأصحاب مشاريع ناشئة، وأسر منتجة من منطقة العين.

ويشهد مهرجان العين للكتاب وللمرة الأولى إطلاق "صوت العين - بودكاست من أبوظبي"، الذي يتضمن 14 فعالية تسلّط الضوء على تجارب الشباب وإسهاماتهم الإبداعية، وتوثّق جوانب من الذاكرة الشفهية للمنطقة من خلال حوارات مع مؤلفين وصناع محتوى تستعرض قصصاً وتجارب ترتبط بتاريخ منطقة العين وهويتها الثقافية والمجتمعية.

وفي تقليد سنوي؛ يستضيف قصر المويجعي حفل تكريم الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل"، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية للاحتفاء بالإبداع في مجال الشعر النبطي.

ويشمل المهرجان كذلك عدداً من العروض الموسيقية والترفيهية المتجولة، وبرنامجاً فنّياً مبتكراً يسلّط الضوء على فنون المستقبل، وأبرزها: فنّ الذكاء الاصطناعي، والفنون البصرية كالتصوير، بما يتيح للزوّار التعرّف على أشكال متنوعة من التعبير الفني، ويعزّز دور المهرجان في الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية، يواصل مهرجان العين للكتاب الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع إستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي.