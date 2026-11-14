اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة «إعمار دبي بريمير بادل P1»

دبي في 14 نوفمبر/وام/ اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة إعمار دبي بريمير بادل P1، المقامة في مجمع حمدان الرياضي، عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي أمس، والتي شهدت تأهل عدد من أبرز المصنفين، إلى جانب خروج المصنفين الأول والثالث في منافسات السيدات، والمصنف الثالث في فئة الرجال.

وفي منافسات الرجال، تأهل الثنائي المصنف ثانياً خوان ليبرون ولياندرو رومان أوغسبورغر، بعد فوزه على الأرجنتينيين خوان تيلو وماكسيميليانو آرسي سيمو بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، بنتيجة 6-3 و3-6 و6-2.

وصعد فلافيو أباتي وفرانكو ريناتو دال بيانكو، عقب تغلبهما على الإسبانيين خيرونيمو غونزاليس ولوكاس كامبا غنولو، المصنفين سابعاً، بنتيجة 7-6 و3-6 و6-2.

وشهدت المنافسات خروج الثنائي المصنف ثالثاً خون سانز وفرانكو ستوباشوك، بعد خسارته أمام الأرجنتيني خوان إغناسيو دي باسكوال والإسباني خافيير غاريدو بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-1 و7-5.

فيما ودّع الإسباني خايرو باوتيستا والبرازيلي لوكاس بيرغاميني المنافسات، إثر خسارتهما أمام الثنائي المصنف عاشراً فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو بنتيجة 4-6 و6-3 و7-6.

وفي منافسات السيدات، تأهلت المصنفتان رابعاً كلوديا فرنانديز سانشيز ومارتينا كالفو سانتاماريا، بعد فوزهما على لورينا روفو أورتيز وفيكتوريا إغليسياس سيغادور بنتيجة 7-6 و6-4.

وبلغت المصنفتان ثانياً باولا خوسيماريا مارتن وبياتريس غونزاليس فرنانديز الدور نصف النهائي أيضا ، بتغلبهما على مارينا غينارت وأليخاندرا ألونسو دي فيلا بنتيجة 6-3 و6-1، في حين تأهلت المصنفتان ثالثاً أريانا سانشيز فايادا وأندريا أوستيرو برييتو، بفوزهما على خيمينا فيلاسكو بوستيغيو وراكيل أوجينيو باريرا بنتيجة 6-2 و6-3.

وحققت تمارا إيكاردو ألكوريسا وكلوديا يانسن مفاجأة الدور، بإقصاء المصنفتين أولاً جيما ترياي بونس وديلفينا بريا سينيسي، بعد الفوز عليهما بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، بنتيجة 6-3 و3-6 و6-1.