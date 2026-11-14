شرطة أبوظبي تنظم ملتقى مجتمعيا بمدينة الظنة حول مخاطر الجرائم والابتزاز الإلكتروني

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في مركز شرطة الظنة بقطاع الأمن الجنائي، مبادرة توعوية حول الجرائم والابتزاز الإلكتروني، بالتنسيق مع العاملين والقاطنين في مدينة الظنة وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية».

تهدف المبادرة إلى تعزيز وعي المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية وحمايتهم من أساليب الاحتيال والابتزاز عبر الفضاء الرقمي.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من أهالي الظنة إلى التأكد من صحة المواقع الإلكترونية، واستخدام التطبيقات والمنصات الرسمية عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة البيانات الشخصية والحساسة.

وقال العقيد حميد سالم المنصوري مدير مركز شرطة الظنة: «تأتي هذه المبادرة في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الوعي الأمني ، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم على حماية أنفسهم من مخاطر الجرائم والابتزاز الإلكتروني، والتعامل الآمن مع التقنيات الحديثة».

وأكد العقيد الدكتور منصور ناصر الكعبي نائب مدير مركز شرطة الظنة، أهمية توعية أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها، مشيرًا إلى ضرورة عدم التفاعل مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والممارسات المشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الالكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع.

وثمّنت شرطة أبوظبي تعاون العاملين والقاطنين في مدينة الظنة في دعم المبادرات التوعوية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وترسيخ السلوكيات الرقمية الإيجابية لدى المجتمع .