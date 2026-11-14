حمدان بن راشد للعلوم ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يدعمان اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

دبي في 14 نوفمبر / وام / وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اتفاقية تعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتطوير أدوات وحلول علمية وتقنية متقدمة تسهم في قياس القدرات وتحليل البيانات وتوظيف أحدث التقنيات في تطوير منظومة الموهبة والابتكار، وذلك على هامش المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أقيم بمركز أدنيك العين.

وقّع الاتفاقية عن المؤسسة سعادة الدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي، فيما وقّعها عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة سعادة عبدالعزيز الدوسري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتكامل خبراتهما في تطوير منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتتضمن أوجه التعاون تطبيق مقياس حمدان للموهبة، وتطوير أدوات ومقاييس تقييم رقمية متقدمة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية.

ويمتد التعاون إلى تطوير نماذج تحليل البيانات لدعم عمليات التقييم واتخاذ القرار، وتصميم تقارير ذكية تساعد الجهات المستفيدة على فهم نتائج التقييم وتحليلها فضلا عن تأهيل الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات وورش العمل العلمية المشتركة، وتطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم عمليات القياس والتطبيق والتحليل في مجالات الموهبة والابتكار.

وقال سعادة الدكتور خليفة علي السويدي : "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توظيف الإمكانات المتقدمة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتعزيز دقة أدوات القياس والتحليل، بما يواكب المتغيرات العلمية والتقنية المتسارعة ونؤمن بأن تكامل الخبرات بين المؤسسة ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات والبحث العلمي، تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الموهبة والابتكار، وتوفير فرص أكثر فاعلية لاكتشاف قدرات الطلبة الموهوبين وتنميتها".

وقال سعادة عبدالعزيز الدوسري إن الاستثمار في المواهب الوطنية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ومن هذا المنطلق، نعمل في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة على تسخير قدراتنا البحثية والتكنولوجية لدعم منظومة متكاملة تتيح اكتشاف المواهب وتنمية إمكاناتها منذ مراحل مبكرة وتجسد هذه الشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم خطوة مهمة نحو ربط التعليم والموهبة بالبحث والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات، والمشاركة في رسم ملامح مستقبلها".