جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطور حلولاً مبتكرة للكشف المبكر عن السكري

أبوظبي في 14 نوفمبر/وام/ تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها البحثية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكشف المبكر عن مرض السكري، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع العلمية التي تستكشف أساليب مبتكرة لرصد عوامل الخطورة، وتحليل المؤشرات الصحية والوراثية، بما يدعم تطوير أساليب أكثر دقة وتخصيصاً للوقاية من المرض.

وتزامنا مع اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام يدرس باحثون في الجامعة إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي للكشف عن مؤشرات الخطر في مراحل أبكر، بالاعتماد على بيانات قد لا ترصدها فحوص الكشف التقليدية.

وتشمل هذه الأبحاث عدة مسارات، تشمل تتبّع تقلبات مستويات الجلوكوز، ودراسة المخاطر الوراثية للإصابة بالمرض، واستكشاف ما تظهره صور شبكية العين عن صحة التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية.

وتبحث هذه المبادرات مجتمعةً في كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تطوير نهج أكثر تخصيصاً للوقاية من السكري، بما ينسجم مع شعار اليوم العالمي للسكري لهذا العام "التحرّك المبكر لمواجهة السكري".

وتقود جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مشروع الصفات الظاهرية للإنسان في دولة الإمارات ، وتُتابَع الحالة الصحية للمشاركين في هذه الدراسة الممتدة زمنياً، والمجانية والتطوعية في أبوظبي، على مدى فترة قد تصل إلى 25 عاماً، مع جمع أكثر من 40 طبقة من البيانات، تشمل المعلومات الجينية والمؤشرات الحيوية في الدم وبيانات التصوير الطبي والمراقبة المستمرة للجلوكوز والنوم، لدراسة التغيرات الصحية وتطور الأمراض.

وتُتاح المشاركة في الدراسة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً، وتُمثل التركيبة السكانية في دولة الإمارات، والتي تضم أكثر من 200 جنسية، فرصةً لوضع معايير صحية مرجعية تراعي الفروق العمرية والخلفيات العرقية.

ويمكن للمشاركين في الدراسة أيضاً الاطلاع على رؤى بحثية مخصصة عبر بوابة إلكترونية آمنة، ومشاركتها مع أطبائهم.

وتُبرز إحدى النتائج أهمية تجاوز القياسات التقليدية؛ فقد كشفت أبحاث مشروع الصفات الظاهرية للإنسان أن 40 % من الأشخاص الذين بدت مستويات الجلوكوز لديهم طبيعية عند الصيام، سجّلوا لاحقاً خلال المراقبة المستمرة قراءات للجلوكوز أثناء الصيام تقع ضمن نطاق مرحلة ما قبل السكري، ما يشير إلى مخاطر ربما لم يكن الفحص التقليدي ليكشفها.

وتسهم بيانات مشروع الصفات الظاهرية للإنسان في تطوير طرق جديدة لفهم أنماط الجلوكوز ويحلّل "جلوفورمر" GluFormer، وهو نموذج تأسيسي للذكاء الاصطناعي طوّره باحثون في الجامعة بالتعاون مع شركائهم، ارتفاع مستويات الجلوكوز وانخفاضها على مدار اليوم، بدلاً من الاعتماد على متوسط واحد فقط، كما في فحص الهيموغلوبين السكري التراكمي (HbA1c).

ونُشرت دراسة النموذج في "نيتشر" (Nature) العالمية في يناير 2026، بعد تدريب نموذج "جلوفورمر" على أكثر من 10 ملايين قراءة للمراقبة المستمرة للجلوكوز، جُمعت من 10,812 مشاركاً في مشروع الصفات الظاهرية للإنسان، معظمهم غير مصابين بالسكري ويمكن للنموذج تعلّم أنماط الجلوكوز بالاعتماد على بيانات أسبوعين فقط.

وتتيح نسخة متعددة الوسائط من النموذج تقوم بدمج بيانات غذائية، إجراء محاكاة استجابة مستويات الجلوكوز لدى الأفراد تجاه أطعمة محددة، بما يوفّر طريقةً إضافية لفهم صحة التمثيل الغذائي.

وبينما يرصد "جلوفورمر" تغيّر مستويات الجلوكوز بمرور الوقت، يركّز مشروع بحثي آخر في الجامعة على جانب مختلف من مخاطر الإصابة بالسكري، وهو العوامل الوراثية.

وتستند دراسة تمتد خمس سنوات، من 2025 إلى 2030، إلى بيانات مستودع برنامج الجينوم الإماراتي الذي يضم 900 ألف جينوم، بالاقتران مع بيانات تشخيص السكري من النوع الثاني المستمدة من منصة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية في أبوظبي، بهدف تطوير درجة للمخاطر متعددة الجينات خاصة بالسكري من النوع الثاني والتحقق من دقتها لدى السكان الإماراتيين.

وسيجري الفريق دراسة ارتباط على مستوى الجينوم مخصصة للسكان الإماراتيين، لفهم البنية الجينية للسكري من النوع الثاني لديهم، ثم إعداد درجة مخاطر أكثر دقة باستخدام أهم المتغيرات الجينية، ومقارنة أدائها بالنماذج الحالية المطوّرة في معظمها اعتماداً على بيانات أوروبية، مع دراسة دور العمر في هذا الأداء.

والهدف من ذلك وضع توصيات تساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضةً للإصابة بالسكري في وقت أبكر، وتكييف فحوص الكشف وفقاً لمستوى المخاطر.

ويقود المشروع فريق متعدد التخصصات من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة في مجالي علم الأحياء الحاسوبي والطب الشخصي (الدقيق) وهو يكمّل مشروع الصفات الظاهرية للإنسان.

ففي حين يتتبّع المشروع الأخير تطور الحالة الصحية ومخاطر الإصابة بالأمراض بمرور الزمن، يدرس مشروع درجات المخاطر متعددة الجينات الاستعداد الوراثي للإصابة.

ويقدّم المشروعان معاً منظورين متكاملين لفهم أسباب تفاوت احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الأفراد.

وتكشف أبحاث يقودها البروفيسور عمران رزّاق، أستاذ مشارك في قسم الحوسبة الحيوية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على بيانات مشروع الصفات الظاهرية للإنسان، عن روابط بين الميكروبات الفموية والتغيرات الأيضية المرتبطة بالسكري.

وحدّد الفريق أنماطاً بكتيرية وأنماطاً من الجينات الميكروبية ترتبط بمستويات الجلوكوز وتقلباتها، وصحة الكبد، ودهون الجسم.

ونجحت نماذج الذكاء الاصطناعي التي اعتمدت على خصائص ميكروبية فموية مختارة في التمييز بين الأشخاص في مرحلة ما قبل السكري بدقة أعلى من نماذج تستخدم الملف الميكروبي الكامل، ما يشير إلى فائدة محتملة لهذه الخصائص في تقييم المخاطر مستقبلاً.

وكشفت أبحاث مكمّلة ضمن مشروع الصفات الظاهرية للإنسان أن الأنماط الغذائية اليومية تنعكس على تركيب الميكروبات الفموية.

وأظهرت الأنماط الغذائية النباتية والأنماط المتوافقة مع الإرشادات الغذائية روابط متشابهة مع عدد كبير من الميكروبات، في حين ارتبط تناول الفواكه والخضراوات والألياف بأنواع ميكروبية محددة.

وساعدت درجات تقييم الأنظمة الغذائية المستوحاة من حمية البحر الأبيض المتوسط، والأنظمة الغذائية النباتية القائمة على الأغذية الكاملة، في التنبؤ بالمسارات الأيضية للميكروبات.

وأظهرت الدراسة أن أنواعاً بكتيرية متقاربة قد ترتبط بالنمط الغذائي نفسه على نحو متعاكس، ما يبرز أهمية تحديد الميكروبات المعنية.

ولا يقتصر البحث على قياسات الجلوكوز والبيانات الجينية؛ إذ يدرس الباحثون أيضاً ما يمكن للعين أن تكشفه عن صحة الإنسان، حيث تتيح شبكية العين رؤية مباشرة للأوعية الدموية والأنسجة العصبية دون تدخلات جراحية، ما يجعلها مصدراً محتملاً لمؤشرات مبكرة على أمراض تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم.

ويسهم باحثو الجامعة في تطوير مجال ناشئ يُعرف باسم "علم مؤشرات العين" (Oculomics)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد علامات الأمراض الجهازية في صور شبكية العين.

وخلال عرض بحثي مشترك مع كليفلاند كلينك أبوظبي في أكتوبر 2025، استعرض باحثو الجامعة كيف يمكن لفحص العين أن يساعد في اكتشاف مؤشرات مبكرة ترتبط بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومرض ألزهايمر وأمراض القلب، وربما قبل ظهور الأعراض.

وتشمل هذه الجهود أبحاثاً يقودها البروفيسور جيانينغ تشيو، الأستاذ المساعد في قسم الطب الشخصي (الدقيق) بالجامعة، تنطلق من مبدأ أن شبكية العين قد تعكس مؤشرات حيوية لاضطرابات التمثيل الغذائي واختلال الأوعية الدموية.

وفي ظل استمرار عدم تشخيص كثير من حالات السكري في دولة الإمارات، تبرز أهمية إمكان إجراء فحوص سريعة وغير جراحية.

وتمتد الأبحاث أيضا إلى صحة القلب والأوعية الدموية؛ إذ يعمل فريق بقيادة البروفيسور رزّاق على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تجمع بين تصوير الأوعية الدموية في شبكية العين وبيانات تخطيط كهربائية القلب (ECG)، للكشف عن مؤشرات مبكرة على قصور القلب، وهو أحد المضاعفات القلبية الوعائية المرتبطة بالسكري.

وصُممت هذه الأنظمة لدعم الأطباء لا لتحل محلهم، من خلال تزويدهم بمصدر إضافي للمعلومات قد يساعدهم على رصد علامات يمكن أن تمر دون ملاحظة.

ومن متابعة تقلبات الجلوكوز ودراسة الاستعداد الوراثي إلى تحليل صور شبكية العين، تتناول هذه المبادرات مخاطر السكري من زوايا متعددة، وتوضح كيف يمكن للجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية واسعة النطاق أن يساعد الباحثين في اكتشاف أنماط قد تغفل عنها الطرق التقليدية.

وتستند هذه الجهود إلى استثمارات دولة الإمارات الأوسع في البيانات الصحية والتكنولوجيا وتُعد الرعاية الصحية أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، فيما تُسهم مبادرات مثل برنامج الجينوم الإماراتي ومنصة «ملفي» لتبادل المعلومات الصحية في أبوظبي في بناء قواعد البيانات اللازمة لهذا النوع من الأبحاث.

وفي وقت يتجه فيه اهتمام العالم إلى التحرّك المبكر لمواجهة السكري، يدرس باحثو جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في توجيه الرعاية الصحية نحو التعرّف المبكر إلى المخاطر وتبنّي نهج أكثر تخصيصاً للوقاية.