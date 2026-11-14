"عقابية دبي" تشارك بمعرض منتجات النزلاء بالقرية العالمية

دبي في 14 نوفمبر/وام/ تشارك الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بمعرض منتجات وإبداعات النزلاء والنزيلات في القرية العالمية بموسمها الـ31 وتعرض خلاله نحو 157 منتجاً حرفياً، في إطار جهودها لدعم النزلاء وتأهيلهم مهنياً، وتحويل مهاراتهم إلى فرص للعمل والإنتاج، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم.

وأكد العميد سلطان عبدالله العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن العمل والتأهيل المهني يمثلان ركيزتين أساسيتين في المنظومة الإصلاحية، لما لهما من دور في استثمار أوقات النزلاء بصورة إيجابية، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والإتقان، وإكسابهم مهارات عملية تعزز ثقتهم بقدراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمستقبل.

وقال إن شرطة دبي تحرص على تنفيذ سياسات التأهيل والإصلاح من خلال برامج مهنية ورياضية وتعليمية ودينية متنوعة، بهدف تمكين النزلاء والنزيلات من اكتساب حرف ومهارات عملية تساعدهم على العمل والاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وتوفر لهم فرصاً لبدء مرحلة جديدة من حياتهم وتحقيق الاستقرار والاعتماد على النفس.

وأوضح أن النزلاء يتقاضون رواتب ثابتة مقابل أعمالهم الحرفية والإنتاجية، بما يمنح جهودهم قيمة ملموسة، ويحفزهم على مواصلة التعلم وتطوير جودة منتجاتهم، ويعزز إدراكهم للعلاقة بين العمل والإتقان والعائد المادي، مشيراً إلى أن برامج التأهيل المهني تربط التدريب بالممارسة العملية، وتتيح للنزلاء تطوير قدراتهم من خلال إنتاج أعمال قابلة للتسويق.

وأضاف أن عرض منتجات النزلاء أمام الجمهور يشكل حافزاً إضافياً للإبداع والإنتاج، ويعكس تقدير المجتمع لجهودهم في التغيير الإيجابي، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل وتسويق المنتجات، بما يدعم استدامة البرامج الإصلاحية ويعزز فرص النزلاء في العمل والإنتاج بعد انقضاء محكومياتهم.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية التي صنعها النزلاء والنزيلات، تشمل الأثاث الخشبي والمناديس والمباخر والمراكب والحصالات والدروع، إلى جانب أعمال النحاس والزخرفة والتنجيد والصبغ والخياطة والرسم وغيرها من المشغولات اليدوية.