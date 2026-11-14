ناشرون يحددون ثلاثة معايير أساسية لاختيار الأعمال المرشحة للنشر

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ حدد ناشرون خلال جلسة "كيف يختار الناشر الكتب التي ينشرها: دور النشر في الحفاظ على جودة المنتج المنشور" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب ثلاثة معايير أساسية لاختيار الأعمال المرشحة للنشر تشمل جودة المخطوط وتماسك بنائه الأدبي والفني ومدى انسجامه مع توجهات دار النشر ومشروعها الثقافي مؤكدين أهمية التقييم المهني والتحرير الأدبي لضمان جودة الإصدارات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية دون جعلها المعيار الحاسم في قبول الأعمال أو رفضها.

شارك في الجلسة الكاتب عبيد بوملحه مؤسس دار بوملحه للنشر والتوزيع والكاتبة والشاعرة والمترجمة الدكتورة لطيفة الحاج.

وأوضح عبيد بوملحه أن اختيار المخطوطات في دار النشر لا يخضع لقرار فردي وإنما يمر بعملية تقييم جماعية عبر نظام إلكتروني يتيح لأعضاء الفريق الاطلاع على الأعمال وإبداء آرائهم بشأنها فيما تُحال بعض المخطوطات مثل الدراسات والأعمال الشعرية إلى متخصصين لتقييمها.

وأشار إلى أن ذائقة الناشر الشخصية قد تؤثر في قراراته لكنها لا ينبغي أن تحسمها موضحاً أن الدار قد تنشر أعمالاً تنتمي إلى أجناس أدبية لا يفضلها صاحبها شخصيا استناداً إلى تقييم الفريق واهتمامات القراء.

وأكد أهمية التمييز بين المخطوط الذي يمتلك مقومات أدبية ويحتاج إلى تطوير والعمل الذي يفتقر إلى البناء الفني الواضح مشيراً إلى أن الدار تتعاون مع أصحاب الأعمال الواعدة لتحسين نصوصهم وأن دور المحرر الأدبي يتجاوز التصحيح اللغوي إلى تطوير الشخصيات ومعالجة جوانب الضعف في السرد بالتشاور مع المؤلف والحفاظ على رؤيته الإبداعية.

وشدد على مسؤولية الناشر في اكتشاف المواهب وتطويرها واستعرض تجربة لتأهيل مترجمين إماراتيين شباب بالتعاون مع الدكتورة لطيفة الحاج أتاحت لعدد منهم مواصلة الترجمة بعد إنجاز أعمالهم الأولى.

من جانبها أكدت الدكتورة لطيفة الحاج أن انسجام المخطوط مع هوية دار النشر ومشروعها الثقافي يمثل معياراً مهماً للاختيار موضحة أن الدار رفضت أعمالاً لا تتوافق مع توجهاتها مع اهتمامها باكتشاف الأصوات الأدبية الإماراتية الجديدة ودعم أصحاب التجارب الأولى.

وأشارت إلى أن اختيار الكتب الأجنبية للترجمة يبدأ بمراجعة دليل دور النشر وتقييم الأعمال والجوائز التي حصلت عليها غير أن نجاح الكتاب في الأسواق الغربية لا يضمن إقبال القارئ العربي عليه نظراً لاختلاف الاهتمامات والأذواق.

واستعرضت تجربة كتاب مترجم توقعت الدار أن يجذب جمهوراً محدوداً قبل أن تنفد نسخه عقب حديث شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي عنه ما استدعى إعادة طباعته مؤكدة صعوبة التنبؤ باتجاهات السوق.

وأضافت أن تجربتها في النشر جعلتها أكثر تفهماً لقلق الكتّاب الجدد وحماسهم خاصة عند إصدار أعمالهم الأولى وأهمية التعامل معهم بمرونة وصبر مع الحفاظ على المعايير المهنية التي تحكم اختيار الكتب وجودتها.