جامعة خورفكان تستضيف اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للطاقة المستدامة وأنظمة القوى

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ استضافت جامعة خورفكان فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للطاقة المستدامة وأنظمة القوى (SEPS 2026) بالتعاون مع جامعة الشارقة تحت شعار "نحو تنمية الأعمال وبناء مجتمع مستدام" وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مؤسسات أكاديمية وبحثية محلية ودولية من بينهم الدكتور ماثيو هاملتون رئيس فريق علم وراثة الأحياء المائية في المركز الدولي للأسماك بماليزيا والدكتور دان ويلهامسون عضو مجلس إدارة جمعية علوم البحار لغرب المحيط الهندي.

ناقش المؤتمر أحدث التوجهات العلمية والابتكارات في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية مع التركيز على أهمية المحيطات بوصفها مصدراً واعداً للطاقة النظيفة ودور البحث العلمي في تطوير حلول مستدامة تدعم الاقتصاد الأزرق وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور ستيفن ويديكومب مدير مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان أهمية المؤتمر بوصفه منصة علمية لتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين والخبراء الدوليين ومناقشة التحديات المشتركة في مجالات الطاقة والاستدامة وعلوم البحار.

وسلط الضوء على دور الجامعة من خلال كلية علوم البحار والأحياء المائية ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار في دعم البحث العلمي وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات البحثية والميدانية مشيراً إلى أهمية هذه المؤتمرات في إثراء التجربة التعليمية للطلبة وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع الخبراء والاطلاع على أحدث التطورات العلمية بما يعزز مهاراتهم البحثية وقدرتهم على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

وتضمّن البرنامج العلمي أربع جلسات رئيسية تناولت الطاقة المستدامة والأمن الغذائي والحلول المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصادات القائمة على الطبيعة وقدّم خلالها المشاركون أوراقاً بحثية وعروضاً علمية ناقشت فرص وتحديات الطاقة المتجددة البحرية وتقنيات إعادة التدوير ودورها في استدامة الطاقة والمياه وتطوير الموارد السمكية والاستزراع المائي إلى جانب تأثير الانبعاثات الكربونية في صحة المحيطات والتقنيات الحديثة لرصد الكربون البحري وتوظيف الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة التغير المناخي.

وتناولت الجلسات أيضا سبل حماية التنوع البيولوجي البحري وتطوير قواعد البيانات الجينية للأنواع البحرية وتعزيز دور المناطق المحمية في دعم التوازن البيئي والاقتصاد المستدام.

وشمل البرنامج زيارة علمية إلى مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار اطّلع خلالها المشاركون على مرافقه وإمكاناته البحثية المتخصصة في دراسة النظم البيئية البحرية وحماية مواردها بما أتاح فرصاً لتبادل الخبرات وتعزيز آفاق التعاون البحثي بين المؤسسات المشاركة.

واختُتم المؤتمر في يومه الثالث والأخير بجامعة الشارقة، بعد سلسلة من الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة التي استعرضت أحدث الأبحاث والابتكارات في مجالات الطاقة المستدامة وأنظمة القو، وأسهمت في تبادل الخبرات وطرح رؤى علمية لتطوير الحلول المستقبلية وتعزيز التعاون البحثي الدولي.