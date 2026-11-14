الإمارات تُدين بشدة استهداف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

أبوظبي في 14 نوفمبر/وام/ أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة واستنكرت بشدة القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، محذرةً من الاعتداءات والتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر الذي يفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مشددة على ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

كما شددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.