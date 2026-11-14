نهيان بن مبارك يفتتح الدورة الـ8 للمهرجان الوطني للتسامح والتعايش بـ"حديقة أم الإمارات"

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن المهرجان الوطني للتسامح والتعايش يجسّد للعالم الهوية الحقيقية للإمارات بوصفها مجتمعا واحدا، ينتمي أفراده إلى دول كثيرة، وتجمعهم قيمٌ مشتركة ثابتة.

ورفع معاليه أسمى آيات التقدير والاعتزاز بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وقال : "نحن محظوظون بالعيش في وطن يقوده سموه، فقد أسهم في بناء مجتمع إنساني فريد يعيش فيه الناس من مختلف الأديان والخلفيات الثقافية بأمان وكرامة وسلام".

وتوقف معاليه عند المقولة الخالدة لصاحب السمو رئيس الدولة التي عبر فيها عن روح التعايش حين قال "في الإمارات الكل إماراتي"، مؤكدًا أن هذه الكلمات تجسّد النهج الحقيقي للمهرجان.

وتوجه معاليه بالشكر للدعم الاستثنائي الذي قدمه هذا العام العديد من الأفراد والمؤسسات لإنجاح هذا الحدث، معلنًا رسميًا افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان.

جاء ذلك عقب افتتاح معاليه النسخة الثامنة للمهرجان الوطني للتسامح والتعايش، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في حديقة "أم الإمارات" بالعاصمة أبوظبي على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "نماء وانتماء"، بمشاركة دولية واسعة تمثل أكثر من 24 دولة حول العالم، وبحضور متميز لجمهورية الهند بصفتها "ضيف شرف" المهرجان لهذا العام.

حضر حفل الافتتاح سعادة عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وعدد من القيادات الاتحادية والمحلية والمبدعين، وأكثر من 60 سفيرا للدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات وأكثر من 7000 شخص من مختلف الجنسيات.

وشهد الافتتاح سعادة ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات وحشد غفير من السيدات والسادة والمهتمين بالشأن الثقافي والإنساني.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية، أن شعار المهرجان لهذا العام "نماء وانتماء" يرمز إلى حقيقة جوهرية وأساسية في دولة الإمارات، مشددًا على أن مصدر قوة الوطن يكمن في القدرة الفريدة على احترام الاختلافات، والاحتفاء بالإنسانية المشتركة، والتعاون البنّاء لتحقيق الأهداف والغايات العليا، مشيرًا إلى أن الإمارات تثبت للعالم أجمع، يومًا بعد يوم، أن التنوع والوحدة يدعم ويقوي كلٌّ منهما الآخر.

وعبّر معالي وزير التسامح والتعايش عن سعادته بانعقاد المهرجان في رحاب الحديقة الجميلة التي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيدا بالعمل الدؤوب لسموها، وشخصيتها المتميزة، والتزامها الاستثنائي والمستمر تجاه النساء والأطفال والأسر، وهو ما أسهم بشكل جوهري في بناء المجتمع المتعاطف والشامل الذي تعتز به الدولة اليوم وأعرب عن بالغ الامتنان لحكمة سموها وقيادتها وخدمتها المتواصلة للوطن الغالي.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بشكل خاص بجمهورية الهند كضيف شرف المهرجان، موجهًا الشكر للسفير الدكتور ديباك ميتال على انضمامه ومشاركته.

واستعرض معاليه أواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين والتي تمتد لقرون مضت عبر التجارة والسفر والتبادل الثقافي المتبادل في أرجاء بحر العرب، لافتًا إلى أن هذه الصداقة تطورت لتصبح اليوم شراكة إستراتيجية وحيوية شاملة تغطي مجالات التجارة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها الكثير.

وأشاد معاليه بالإسهامات القيّمة والقيمة للغاية للجالية الهندية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة بدولة الإمارات، ودورها المستمر في إثراء الحياة الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مؤكدًا سعادة المهرجان بالاحتفاء بهذه الروابط الوثيقة مع الأصدقاء الهنود.

وفي هذا الصدد، أعلن معاليه عن تنظيم مراسم زراعة خاصة في "حدائق التسامح" للاحتفاء بهذه الصداقة التاريخية بين الإمارات والهند، داعيًا الحضور للانضمام وإضافة رمز حي جديد يعبر عن عمق العلاقات الثقافية والروابط الراسخة بين الشعبين الصديقين.

وأوضح معالي وزير التسامح والتعايش، أن المهرجان، الذي يقام بمشاركة أكثر من 24 دولة، سيقدم على مدار أيامه الثلاثة منصة تفاعلية غنية بالموسيقى، والفنون، والمأكولات، والحوارات الفكرية، والتي ستتيح للزوار فرصة فريدة لاكتشاف تقاليد الآخرين وتكوين صداقات جديدة، مؤكدا أن التسامح ليس مجرد فكرة نظرية نُعجب بها، بل قيمة حية نمارسها يوميًا حين نصغي إلى الآخرين، نتعلم منهم، ونرحب بهم بكل حب وانفتاح.

وأشار معاليه إلى أن "حدائق التسامح" تجسّد شعار المهرجان بأبهى صورة، فمنذ افتتاحها في عام 2024، نمت واحتضنت نباتات وفصائل من مختلف أنحاء العالم إلى جانب النباتات المحلية لدولة الإمارات وتحتفظ كل نبتة بخصائصها المميّزة الفريدة، لكنها تجتمع معًا في تناغم لتشكّل مشهدًا طبيعيًا غنيًا وبديعًا.

و رحب معاليه بـ "قافلة النساء" اللواتي سلكن درب التسامح في رحلة ملهمة انطلقت من منطقة الوثبة وصولاً إلى مقر المهرجان، مشيرًا إلى أن رحلتهن سلطت الضوء على إحدى الركائز الأساسية لهذا الدرب وهي "الصحة والعافية".

وتزامنًا مع "عام الأسرة"، تمنى معاليه لكل أم وجدة وأخت وابنة دوام الصحة والقوة والقدرة على الازدهار، مؤكدًا أن الأسر السليمة هي اللبنة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، ودعا إلى جعل العافية أولوية يومية للجميع.

وأكد سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات في كلمته أمس في افتتاح المهرجان، أن اختيار الهند لتكون ضيف الشرف في هذه النسخة يعد شرفًا كبيرًا يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها بلاده في قلوب شعب الإمارات، معربا عن عميق امتنانه وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأشاد بدعمه المستمر للجالية الهندية في الدولة، وتشجيعه الدائم لمؤسساتها، وتأكيده الدائم على أن أبناء الجالية جزء لا يتجزأ من قصة نجاح هذا الوطن، مؤكدًا أن توجيهات معاليه شكلت دائمًا مصدر قوة ودعم لأكثر من أربعة ملايين هندي يعيشون في الإمارات ويقصدونها كمستقر لهم.

وأشار إلى أن هذا المهرجان يأتي استمرارًا لنهج وإرث الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى دعائم دولة قائمة على التسامح، والاحترام، وقبول الآخر، معربًا عن ترحيبه بقرار الاحتفاء بحياة الوالد المؤسس وإرثه وقيمه سنويًا في السابع من يناير من كل عام تحت مسمى "يوم زايد المؤسس".

وشدد السفير على أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غدت دولة الإمارات نموذجًا عالميًا حيًا للتناغم والتلاحم، حيث يعيش ويعمل فيها أفراد ينتمون لأكثر من 200 جنسية جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.

وفي سياق حديثه عن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للتعايش، أوضح السفير أن هذه النوعية من المهرجانات تجدد التأكيد على أن التعايش ليس مجرد مفهوم نظري، بل ممارسة سلوكية يومية تُبنى وتتوطد عبر الفنون والموسيقى، والأطعمة، والقصص، والصداقات المشتركة.

وفي لفتة رمزية تعكس عمق التمازج الثقافي، قدم السفير "شاي الكرك" كدليل ملموس على نجاح هذا التعايش وتأثيره المتبادل، مشيرًا إلى أن هذا المشروب الذي انتقل في الأصل من الهند، احتضنته الإمارات وتبنته كجزء من ثقافتها اليومية، حتى أصبح اليوم طقسًا مشتركًا لا غنى عنه لكلا الشعبين في فترة ما بعد الظهيرة.

ونوه إلى أن مشاركة جمهورية الهند ضيف شرف في المهرجان تأتي للاحتفاء بروّح التلاقي والتعايش المشترك، وأوضح أن الفرق الفنية الهندية ستشارك بتقديم عروض إبداعية تجسد بدقة تفاصيل حياة مجتمع "كولي"، وهو مجتمع صيد الأسماك التقليدي العريق في ولاية ماهاراشترا الهندية.

تضمن حفل الافتتاح إلى جانب الكلمات الرسمية على المسرح الرئيسي، عروضاً خاصة قدمتها العديد من الفرق، ومنها أداءات مميزة لـ "فرقة أصوات التسامح" التي تجمع عشرات الجنسيات في تناغم صوتي وموسيقي، وإنساني فريد، فضلاً عن لوحات فنية تراثية إماراتية وعربية تؤكد اعتزاز الدولة بهويتها وانفتاحها على حضارات الشرق والغرب معا.. وضمت أنشطة اليوم الأنشطة الفنية المعتمدة ومعارض مشتركة وعروضاً قصيرة تروج لقيم السلام البشري، وقراءات إبداعية، تجسيداً لروح التناغم الإنساني الكامل الذي تمتاز به مجتمعات دولة الإمارات، إضافة على المسابقات والجوائز والهديا.

ويسعى المهرجان إلى أن يكون منصة تفاعلية لجميع فئات المجتمع من مواطنين، ومقيمين من مختلف الجنسيات، ليعيشوا تجربة تفاعلية من المرح والمتعة والتعرف على الآخر، في بيئة تنوع وتعددية، وتُعبّر عن القيادة والرؤية التي تجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي.