رئيس الدولة ورئيس موزمبيق يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أبوظبي في 14 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة دانيال شابو رئيس جمهورية موزمبيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة برئيس موزمبيق معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعاً مهماً لعلاقات البلدين بما يسهم في فتح مجالات أرحب للتعاون المشترك.

وبحث سموه ورئيس موزمبيق - خلال اللقاء ـ مختلف مسارات التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من جوانب التعاون التنموي مؤكدين حرصهما على مواصلة البناء على ما تشهده علاقاتهما من تطور مستمر بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما إلى الازدهار .

كما تناول اللقاء أهمية "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 " الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل في دفع الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية المرتبطة بالمياه، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

كما تطرق الجانبان إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين متطلعين إلى أن تشكل نقلة نوعية في مسار علاقاتهما الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا وهو توجه إستراتيجي رئيسي بالنسبة لها متطلعاً في هذا السياق إلى الارتقاء بعلاقات البلدين خلال الفترة المقبلة إلى آفاق أرحب وأكثر تنوعاً واستثمار جميع الفرص المتوفرة لدى البلدين بما يعزز التنمية والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس موزمبيق الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس موزمبيق تبادل مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجالي الطاقة والسياحة بين البلدين، تبادلهما معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي باسيليو زيفانياس موهاتي وزير الاقتصاد في موزمبيق.