انطلاق مهرجان خريف العين للشطرنج

العين في 14 نوفمبر /وام/ واصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مبادراته الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج في المجتمع، من خلال تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف ضمن فعاليات مهرجان خريف العين للشطرنج، بالتعاون مع مكاني زاخر بمدينة العين وذلك بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور مجتمعي يعكس الاهتمام المتزايد برياضة الشطرنج.

تأتي إقامة البطولة في مكاني زاخرضمن توجه النادي لتوسيع نطاق فعالياته خارج مقره التقليدي، ونقل منافسات الشطرنج إلى المراكز التجارية والأماكن العامة، بهدف تقريب اللعبة من شرائح المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على رياضة الشطرنج وممارستها، إلى جانب تشجيع المواهب الناشئة على المشاركة في البطولات واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، وتحويل المراكز التجارية إلى مساحات تجمع بين الترفيه والمنافسة الرياضية وتنمية المهارات الذهنية.

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين من قبل سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين "أي سي أم جي" تقديرًا لتميزهم في البطولة وتحفيزًا لهم على مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج غيث سعيد النعيمي، بالمركز الأول، فيما حلّ محمد طارق الأثير، في المركز الثاني، وجاء أحمد بندوق، في المركز الثالث.

وعلى صعيد الجوائز الخاصة، حصل سعد جابر الأحبابي، على جائزة أفضل لاعب إماراتي، فيما نالت شيخة عبدالله المريخي، جائزة أفضل لاعبة إماراتية.

يأتي مهرجان خريف العين للشطرنج امتدادًا لسلسلة المهرجانات الموسمية التي ينظمها النادي على مدار العام، والتي تشمل مهرجانات الربيع والصيف والشتاء والخريف، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى استدامة النشاط الشطرنجي، وتوفير فرص تنافسية متنوعة للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، بما يعزز الحراك الرياضي والمجتمعي في مدينة العين.

يتضمن مهرجان خريف العين ثلاث بطولات رئيسية، هي الشطرنج السريع والخاطف والكلاسيكي وشكّلت منافسات الشطرنج الخاطف انطلاقة المهرجان، على أن تُستكمل منافسات الشطرنج السريع والكلاسيكي خلال الأسابيع المقبلة، في إطار حرص النادي على تنويع الفعاليات الفنية وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب الخبرات في مختلف أنظمة اللعب.

أُقيمت البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مكاني زاخر بصفته الشريك الإستراتيجي، ومشاركة فريق سند التطوعي بصفته الشريك التطوعي، الذي أسهم في توفير المتطوعين والمساعدة في التنظيم والترتيبات الميدانية، إلى جانب الشركاء الداعمين مركز الفارابي الطبي، وسيباميد، ومياه النشاش.