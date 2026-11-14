مؤتمر الإمارات الـ8 للسمنة يناقش أحدث التطورات العلاجية

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ ناقش خبراء ومتخصصون في الرعاية الصحية، خلال النسخة الثامنة من مؤتمر الإمارات للسمنة والمؤتمر الثالث للاتحاد العالمي للسمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدث التطورات في علاج السمنة، بما في ذلك الأدوية القائمة على هرمون "GLP-1" والخيارات العلاجية الفموية وجراحة السمنة والجراحة الأيضية، مؤكدين أهمية التعامل مع السمنة بوصفها مرضاً مزمناً يتطلب التدخل المبكر والعلاج المخصص والمتابعة الطبية المستمرة، مع مراعاة المضاعفات الصحية المرتبطة بها وعدم حصر نتائج العلاج في خفض الوزن.

ونوه الخبراء إلى أن التطورات الدوائية والجراحية وسعت نطاق الخيارات العلاجية المتاحة، وأتاحت للأطباء تحديد التدخل الأنسب وفق الحالة الصحية لكل مريض وتاريخه العلاجي، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل.

وتشمل السمنة أكثر من 200 مضاعفة صحية، من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الإقفارية ومرض الكبد الدهني، ما يتطلب التعامل معها ضمن مسارات رعاية متكاملة تستند إلى الأدلة العلمية، وتأخذ في الاعتبار العوامل البيولوجية والجينية والبيئية المرتبطة بالإصابة بها.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إن مواجهة السمنة تتطلب منظومة صحية أكثر استباقية وتكاملاً، تستند إلى البيانات لفهم المخاطر الصحية وتقديم الرعاية وفق الاحتياجات الفردية، إلى جانب المبادرات التوعوية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الكشف المبكر والفحوصات وتوفير مسارات رعاية متكاملة قائمة على الأدلة العلمية.

وأضاف أن أبوظبي تواصل تعزيز جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، بما يسهم في تمكين الأفراد من اتخاذ خطوات عملية ومستدامة لتحسين صحتهم، مشيراً إلى أن فاعلية هذه الجهود تقاس بأثرها المستدام في صحة الأفراد وجودة حياتهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد الحداد، المدير الطبي رئيس قسم التخصصات الجراحية ورئيس مركز التميز لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي في مستشفى "هيلث بوينت"، إن تقييم خيارات علاج السمنة ينبغي ألا يقتصر على إنقاص الوزن، بل يشمل أثر العلاج في الصحة على المدى الطويل.

وأوضح أن جراحة السمنة قد تسهم لدى بعض المرضى في تحسين مرض السكري واضطرابات أيضية أخرى إلى جانب خفض الوزن، فيما يتطلب العلاج بالأدوية، سواء بالحقن أو عن طريق الفم، إدراك الطبيعة المزمنة للمرض واحتمالية الحاجة إلى الاستمرار في العلاج مدى الحياة، مؤكداً أهمية مساعدة المرضى على فهم الخيارات المتاحة وتبعات كل منها على صحتهم مستقبلاً.

وقالت الدكتورة سارة سليمان، استشارية الغدد الصماء والسكري والمسؤولة السريرية عن رعاية السمنة وجراحة السمنة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، إن التطورات الدوائية في علاج السمنة لم تعد تستهدف خفض الوزن فقط، بل تشمل معالجة المضاعفات الصحية المرتبطة بها والوقاية منها.

وأضافت أن تخصيص الرعاية يمثل عاملاً أساسياً في تحديد العلاج الأنسب لكل مريض والتوقيت الملائم لاستخدامه، لافتة إلى أن الإرشادات الصادرة عن الاتحاد الدولي لجراحة السمنة واضطرابات الأيض والاتحاد العالمي للسمنة، إلى جانب توصيات لجنة مجلة "نيتشر ميديسن" المعنية بإدارة السمنة المستندة إلى البيانات، تمثل جهوداً علمية تهدف إلى دعم القرارات السريرية وتحسين إدارة المرض.

وتتيح الأدوية الفموية الأحدث للأشخاص المؤهلين خيارات إضافية إلى جانب العلاجات القائمة على الحقن، فيما تستمر جراحة السمنة والجراحة الأيضية ضمن الخيارات العلاجية المتاحة، وفق التقييم الطبي للحالة.

ويعكس هذا التنوع تطوراً في التعامل مع المرض، من خلال الانتقال إلى خطط علاجية تراعي الفروق الفردية والمضاعفات الصحية والأهداف العلاجية طويلة المدى.

وفي جانب الوقاية والوصول إلى الخدمات، ناقش الخبراء العوامل التي قد تحول دون طلب الأفراد المساعدة الطبية، ومنها الخوف من أحكام الآخرين والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالسمنة وعدم وضوح الخيارات العلاجية، وما قد يترتب على ذلك من تأخر في استشارة المتخصصين واكتشاف الحالات الصحية المصاحبة.

وتناولت المناقشات التبعات الاقتصادية للسمنة غير المعالجة وأهمية الكشف المبكر.

وتولى الرئاسة المشتركة لأعمال المؤتمر مستشفى "هيلث بوينت" ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، التابعان لمجموعة "M42"، بالشراكة مع الاتحاد العالمي للسمنة ومركز أبوظبي للصحة العامة.