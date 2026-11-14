وكيل وزارة الثقافة وسفير الصين يطلعان على مبادرات "انشر" بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ اطلع سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة وسعادة تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة خلال زيارتهما جناح صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 على مبادرات الصندوق وبرامجه الرامية إلى دعم الناشرين وتطوير أعمالهم وتعزيز استدامة قطاع النشر.

واستمعا خلال الزيارة إلى شرح من إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب عن أبرز إنجازات الصندوق الذي أطلقته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب ومساراته الثلاثة "إطلاق" و"نمو" و"ابتكار" وما تقدمه من برامج لتأهيل الناشرين الجدد ومساعدة دور النشر القائمة على تطوير أعمالها وتوسيع أسواقها ودعم الشركات التي تقدم حلولاً تقنية مبتكرة لصناعة النشر.

وأعرب سعادة وكيل وزارة الثقافة عن إعجابه بمبادرات "انشر" واهتمامه ببحث آفاق التعاون لدعم الناشرين المتقدمين إلى برامج الصندوق إلى جانب استكشاف فرص العمل المشترك مع شركة "كلوبر" لتطوير حلول مبتكرة تخدم صناعة النشر.