ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد راشد الشميلي

رأس الخيمة في 14 نوفمبر/وام/ قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد راشد سعيد البايض الشميلي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة شمل برأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.