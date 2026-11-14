الهاجري يتصدر المنافسة التأهيلية الأولى في بطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز

دبي في 14 نوفمبر/وام/ تصدر الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس "ليليلونكا إس تي دبليو" المنافسة التأهيلية الأولى لجائزة لونجين الكبرى في النسخة الخامسة لبطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز وذلك، في ختام اليوم الأول من منافساتها بميادين مركز الإمارات للفروسية والتابعة لنادي دبي للفروسية.

جاء فوز الهاجري في المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى للبطولة، بمواصفات المرحلتين على حواجز 1.40 متر برعاية "إس إم آر إم تيم"، وتنافس فيها 59 فارسا وفارسا.

وأحرز فرسان الإمارات الفوز الأول في افتتاح منافسات البطولة أمس بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية مركز الإمارات للفروسية، وتوّج بكأس المركز الأول الفارس عبد الله عمران العويس مع الفرس "هور".

فيما أقيمت جولة للسرعة بحواجز 1.25 متر، برعاية (دي إكس بي هورسيس) وفيها تستبدل نقاط الجزاء بزمن يضاف إلى زمن الفارس، وتصدرها الفارس ليث غريب بصحبة الفرس "أليت دي بونتس".

وانطلقت اليوم منافسة الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 1.20 متر، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحصد المركز الأول الفارس ليث غريب على صهوة الفرس "أليت دي بونتس" وأكمل معها ثنائية بعد فوزهما معاً في منافسة السرعة على حواجز الـ1.25 متر.