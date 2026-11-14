سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد ينطلق بمضمار الشارقة لونجين غدا

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل غدا سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2026/2027 في نادي الشارقة للفروسية والسباق والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

يشهد السباق الذي يعد السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2026/2027 مشاركة متميزة للخيول العربية الأصيلة بمجموع 88 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط بجوائز تصل إلى 350 ألف درهم موزعة على 6 أشواط متنوعة المسافات والمستويات.

وتضم الأشواط .. الشوط الأول (شوط لونجين ماستر كولكشن يلو غولد) هو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمصنفة من 0 إلى 85 لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 50 ألف درهم بمشاركة 12 جواداً من دون خيول على الاحتياط.

والشوط الثاني (شوط لونجين ماستر كولكشن فروستد بلو) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من الإنتاج المحلي بعمر 3 سنوات لمسافة 1000م وبجوائز تصل إلى 50 ألف درهم وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً، من دون خيول على الاحتياط.

والشوط الثالث الرئيسي (كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم) مقدّم من شركة لونجين وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر والمصنفة من 0 إلى 100 لمسافة 1700م وجوائزه 100 ألف درهم وعدد الخيول المشاركة 12 جواداً من دون خيول على الاحتياط.

أما الشوط الرابع فهو (شوط لونجين ماستر كولكشن روز غولد) مخصص للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 50 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

والشوط الخامس (شوط لونجين ماستر كولكشن كرونو مونوبوشر سيلفر أوبالين) شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر والمصنفة من 0 إلى 80 لمسافة 1700م وجوائزه 50 ألف درهم وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويختتم السباق بالشوط السادس (شوط لونجين ماستر كولكشن كرونو مونوبوشر فروستد بلو) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر والمصنفة من 0 إلى 70 لمسافة 2000م وتصل جوائزه إلى 50 ألف درهم وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية .