منصور بن محمد يهنئ القيادة الرشيدة بإنجاز الإمارات التاريخي في أولمبياد الشباب «داكار 2026»

دبي في 14 نوفمبر/وام/ رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات، بمناسبة الإنجاز الأولمبي التاريخي الذي حققته الدولة في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، بحصد خمس ميداليات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في الدورة.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز يجسد طموحات شباب الإمارات وقدرتهم على تحقيق النجاحات ورفع علم الدولة عالياً في المحافل الأولمبية الدولية، ويعكس ثمار الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، وما وفرته من بيئة متكاملة أسهمت في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة العالمية.

وأشاد سموه بالمستويات المشرفة التي قدمها رياضيو الإمارات طوال منافسات الدورة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يستحق التوقف عنده والبناء عليه، لما يحمله من دلالات تعكس حب الوطن، وروح الإصرار والعزيمة، والتفاني في تمثيل الدولة بأفضل صورة، مشيراً إلى أن الرياضيين كانوا خير سفراء للإمارات من خلال التزامهم وأدائهم ونتائجهم المتميزة.

وأوضح سموه أن مسؤولية تمثيل الوطن في المحافل الرياضية الدولية تفرض مواصلة العمل والسعي لتحقيق الأفضل في كل مشاركة، مؤكداً أن مشاركة الإمارات في دورة «داكار 2026» ستبقى محطة مضيئة في تاريخ الرياضة الإماراتية، ونموذجاً ملهماً للأجيال الرياضية المقبلة لمواصلة مسيرة الإنجازات.

وثمّن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها وفد الإمارات، وجميع فرق العمل الإدارية والفنية والطبية المرافقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للعمل بروح الفريق الواحد، والتخطيط والإعداد الجيد، وتكامل الأدوار في توفير مختلف سبل الدعم للرياضيين، بما مكّنهم من تقديم أفضل مستوياتهم وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وجاءت حصيلة الإمارات في الدورة عبر ريان ملحان، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بالريشة الطائرة، وسعيد عمر، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر للرجال، وأروى علي، صاحبة الميدالية الفضية في سباق 100 متر للسيدات، وعائشة محمد، الفائزة بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر للسيدات، ومعاذ وائل، المتوج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم بالملاكمة.

وأحرزت فارسة منتخبنا الوطني علياء المهيري الميدالية الذهبية في منافسات الفرق القارية مع فريق آسيا، ضمن مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت على هامش الدورة، وهي مسابقة مستقلة عن برنامج الميداليات الأولمبية الرسمي، ولا تدخل ضمن جدول الميداليات المعتمد للدورة.

وشاركت دولة الإمارات في الدورة بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها بهذا الحدث منذ انطلاق نسخته الأولى في سنغافورة عام 2010، إذ ضم الوفد 12 لاعباً ولاعبة تنافسوا في تسع رياضات مختلفة، في تأكيد على اتساع قاعدة المشاركة الإماراتية وتطور منظومة إعداد الرياضيين.

وعلى صعيد جدول الميداليات، حلت الإمارات في المركز الثالث والثلاثين عالمياً، والثالث عربياً خلف مصر والأردن، بالتساوي مع سويسرا، بعدما حصدت خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، فيما تصدرت الصين جدول الترتيب برصيد 33 ميدالية، تلتها اليابان بـ28 ميدالية، ثم روسيا بـ14 ميدالية.