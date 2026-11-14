4 أشقاء إماراتيين .. شغف واحد يقودهم إلى بساط عالمية أبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ في كل صباح، يغادر أربعة أشقاء إماراتيين منزلهم حاملين حقائب التدريب، لكنهم يحملون معها أيضاً حلماً مشتركاً تختلف أعمارهم، وتتباين مستوياتهم الفنية، غير أن وجهتهم واحدة، وشغفهم واحد، وهدفهم واحد الجوجيتسو.

داخل منزل عائلة ناصر أحمد عبد الرحمن آل علي، لم تعد الجوجيتسو مجرد رياضة تمارس بعد انتهاء اليوم الدراسي، بل أصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، ولغة تجمع الإخوة الأربعة، وتمنحهم مساحة للتنافس والتعاون في آن واحد.

واليوم، يلتقون جميعاً على بساط النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في محطة تعكس رحلة بدأت قبل خمس سنوات، وتحولت مع مرور الوقت إلى قصة عائلية ملهمة.

البداية كانت مع غانم، أكبر الأشقاء، الذي تعرّف إلى الجوجيتسو وهو في الحادية عشرة من عمره من خلال المدرسة.

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى لفت انتباه مدربيه بموهبته وسرعة اتقانه لتقنيات اللعبة، ليبدأ مسيرة تطور متواصلة قادته إلى الانضمام للمنتخب الوطني، وتحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها ذهبية بطولة آسيا للشباب عام 2025، وبرونزية بطولة آسيا للشباب والناشئين عام 2026.

غير أن قصة غانم لم تتوقف عند حدود إنجازاته الشخصية، بل امتد أثرها إلى داخل المنزل فقد وجد أشقاؤه سعيد (11 عاماً)، وخالد (10 أعوام)، ومنصور (6 أعوام)، في نجاحه نموذجاً قريباً يمكن الاقتداء به. وهكذا، بدأ كل واحد منهم رحلته الخاصة مع الجوجيتسو، ليصبح لكل منهم برنامجه التدريبي ومدربه ومشاركاته في البطولات المحلية، بينما ظل الرابط بينهم جميعاً هو الشغف ذاته.

وقال والدهم ناصر أحمد عبد الرحمن آل علي إن الأسرة أدركت منذ البداية موهبة غانم وحبه للجوجيتسو، فحرصت على دعمه وتشجيعه، ومع تطور مستواه وإنجازاته، أصبح مصدر إلهام لإخوته الثلاثة، الذين اختاروا السير في الطريق نفسه، معرباً عن فخره بمشاركة أبنائه الأربعة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ورغم أن الأب مارس الملاكمة بصورة فردية،إلا أنه تركهم يختارون رياضتهم المفضلة، فوجدوا جميعاً في الجوجيتسو الرياضة التي تعبر عن طموحاتهم وتلبي شغفهم.

ومع مرور السنوات، لم تقتصر مكاسب الأشقاء على الميداليات والنتائج، بل انعكست قيم الجوجيتسو على شخصياتهم، ورسخت لديهم مبادئ الانضباط والالتزام وتنظيم الوقت، وساعدتهم على الموازنة بين الدراسة والتدريب.

وأكد والدهم أن الدراسة تظل الأولوية الأولى في حياة أبنائه، مشيراً إلى أن الأسرة تحرص على أن يسير التفوق الدراسي جنباً إلى جنب مع الإنجازات الرياضية، وأن الرياضة أسهمت في تعزيز الالتزام وتحمل المسؤولية لدى الأبناء.

ويجسد (غانم) هذه القيم في استعداداته لكل بطولة، إذ يبدأ التحضير مبكراً، ويلتزم ببرنامج تدريبي وغذائي، ويعمل باستمرار على تطوير قدراته البدنية وصقل مهاراته الفنية، واضعاً نصب عينيه تحقيق أفضل النتائج.

ووصف والده هذه الروح بقوله إن غانم يتمتع بالإصرار والصبر، وعندما يحدد هدفاً يعمل بكل جد لتحقيقه، ويتحدى نفسه قبل أن يتحدى منافسيه.

ويطمح غانم إلى ترسيخ مكانته بين نخبة لاعبي المنتخب، مستنداً إلى التدريب المستمر والرغبة الدائمة في التطور، وإلى ما تحظى به رياضة الجوجيتسو من دعم واهتمام، وهو ما يدفعه إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق إنجازات تواكب هذا الدعم.

وهكذا، وبين تدريبات يومية وطموحات تكبر مع كل بطولة، تواصل عائلة آل علي كتابة فصل جديد من حكايتها مع الجوجيتسو؛ حكاية بدأت بخطوة واحدة داخل مدرسة، ثم تحولت إلى حلم يجمع أربعة أشقاء على بساط العالمية، حيث أصبح نجاح كل واحد منهم دافعاً للآخر، وأصبح الشغف المشترك الرابط الأقوى بينهم.