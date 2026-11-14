وزارة الصحة تعزز الوقاية الاستباقية من مرض السكري

دبي في 14 نوفمبر/ وام/ أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مواصلة ترسيخها نهج الوقاية المبكرة من مرض السكري ، من خلال الكشف المبكر والتدخل الاستباقي واستمرارية الرعاية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكري ، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار "التحرك المبكر لمواجهة السكري ، إن دولة الإمارات تمضي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز التركيز على الوقاية الاستباقية بدلاً من علاج المرض بعد ظهوره، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحسين المؤشرات الصحية والحد من عبء الأمراض المزمنة.

ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات تمتلك نماذج رائدة في الفحص الدوري الشامل، في مقدمتها برنامج “افحص” في إمارة أبوظبي، وبرنامج “اطمئنان” الذي تقدمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، موضحاً أن العمل جارٍ على توسيع نطاق الفحص الوقائي وتوحيده على المستوى الاتحادي، وصولاً إلى تفعيل إلزاميته مستقبلاً عبر ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.

ودعا معالي الصايغ أفراد المجتمع ، إلى تبني ثقافة صحية ترتكز على الوعي بالمخاطر والمبادرة إلى الفحص المبكر والدوري، مؤكداً أن الوقاية من السكري تبدأ قبل ظهور أعراضه.

تأتي هذه الجهود ضمن الخطة الوطنية المحدثة لمكافحة السكري والسمنة 2026–2030، التي تركز على الوقاية والكشف المبكر واستمرارية الرعاية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وتتجه الوزارة إلى منح السكري من النوع الأول أولوية جوهرية، عبر تعزيز الوعي بأعراضه ومؤشرات التحذير منه، وتكثيف الكشف المبكر عن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة، للحد من التشخيص المتأخر ومضاعفاته.

وأقرت اللجنة الوطنية لمكافحة داء السكري والسمنة، برئاسة سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، حزمة من المبادرات ذات الأولوية لعامي 2026 و2027، تشمل متابعة النساء بعد الإصابة بسكري الحمل، وتطوير عيادات لأنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر عن مرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي لدى المصابين بالسكري ومرحلة ما قبل السكري والسمنة.