"قرية بوذيب" تستضيف "السباق التجريبي" لمونديال القدرة والتحمل غدا

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، غدا السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة المنظمة العليا للبطولة.

وتقام بطولة العالم للقدرة خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر المقبل، على أن يقام السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومتراً، يوم 19 ديسمبر، بمشاركة نخبة فرسان القدرة في العالم وأقوى الخيول.

ويتألف السباق من 6 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى 31 كيلومتراً، باللون البني، والثانية 29 كيلومتراً باللون الأصفر، والثالثة 30 كيلومتراً باللون الأزرق، والرابعة 29 كيلومتراً باللون البنفسجي، فيما تبلغ المسافة المقررة للمرحلتين الخامسة "أبيض" والسادسة "أخضر" 20 كيلومتراً لكل مرحلة.

وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية لتقديم قوائمها النهائية المشاركة في مونديال القدرة من الفرسان والخيول يوم 17 نوفمبر الجاري بعد يومين من السباق التجريبي، تمهيدا للإعلان رسميا عن المشاركين في الحدث المرتقب.

ويقام سباقان تأهيليان غدا في قرية بوذيب العالمية للقدرة لفئتي النجمة والنجمتين، بالتزامن مع السباق التجريبي للقدرة والتحمل، بمشاركة واسعة من الفرسان.