أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ تحتفي هيئة البيئة – أبوظبي بمرور 30 عاماً على تأسيسها، في وقت تواصل فيه تنفيذ خطتها الإستراتيجية 2026-2030 التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة البيئية في إمارة أبوظبي، مستلهمةً من ثلاثة عقود من العمل البيئي القائم على العلم والشراكات الفاعلة.

ومنذ عام 1996، تقود هيئة البيئة – أبوظبي جهود حماية البيئة في الإمارة وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية، وهو إرثٌ رسَّخه الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي قامت رؤيته على أنَّ التقدُّم والحفاظ على البيئة يسيران جنباً إلى جنب.

وتُعَدُّ الهيئة الجهة الرئيسية المعنية بالبيئة في الإمارة، والمسؤولة عن تطوير السياسات التي تحقِّق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذها في مجالات الحفاظ على البيئة، والتنوُّع البيولوجي، وإدارة الموارد الطبيعية. ومن خلال عملها بالشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، والمجتمعات المحلية والدولية، تترجم الهيئة التزاماتها البيئية إلى أثر عملي واسع النطاق يعزِّز أجندة الاستدامة في أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأسفرت جهود الهيئة عن نتائج ملموسة، حيث تغطي المناطق البحرية والبرية المحمية حالياً 20% من مساحة إمارة أبوظبي، وقد نجحت الهيئة في إنقاذ أنواع كانت مهدَّدة بالانقراض، من بينها المها العربي، الذي أعاد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تصنيف حالته عالمياً من "منقرض في البرية" في عام 1972، إلى تصنيف "مهدد بالانقراض" في عام 2011، في سابقة هي الأولى عالمياً لأيِّ نوع من الكائنات.

وينطبق النهج العلمي الدقيق نفسه على الهواء والمياه؛ إذ تدير الهيئة إحدى أكثر شبكات مراقبة جودة الهواء تطوُّراً في المنطقة، حيث ترصد 17 نوعاً من الملوثات عبر جمع 145 مليون نقطة بيانات سنوياً بدقة تصل إلى 99%، وهي جهة رائدة في إنشاء أول شبكة لرصد الروائح في المنطقة.

ونجحت الهيئة في دعم ترميم الموارد البحرية وإدارتها ضمن حدود مستدامة علمياً، حيث بلغ مؤشر الصيد المستدام 100% في عام 2025، مقارنةً بـ8% قبل ثماني سنوات.

وتُرجِمَت هذه الأدلة إلى سياسات فاعلة ومؤثِّرة، حيث أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2020 أول سياسة متكاملة في المنطقة للحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، وطبَّقت حظر الأكياس البلاستيكية في يونيو 2022، ما أسهم في خفض استخدامها في متاجر التجزئة الرئيسية بنسبة 95%.

وفي عام 2025، أطلقت الهيئة أول خطة شاملة للتكيُّف مع تغيُّر المناخ على مستوى المنطقة للأعوام 2025-2050. وفي العام ذاته، اعتمدت جامعة الأمم المتحدة أبوظبي كأول مركز إقليمي للخبرات في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزِّز مكانة الإمارة مركزا رائدا للمعرفة البيئية في المنطقة.

وتشير هذه الإنجازات مجتمعة إلى أثر الحوكمة المستدامة القائمة على العلم، وتشكِّل أيضاً الأساس الذي ترتكز عليه الخطة الإستراتيجية لهيئة البيئة – أبوظبي 2026-2030.

وقال معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة البيئة – أبوظبي: "تعكس الريادة البيئية لإمارة أبوظبي نهجاً قائماً على الحوكمة الرشيدة، والتنفيذ المنضبط، والالتزام طويل الأمد بالحفاظ على أعلى معايير المساءلة وما يميِّز الإمارة اختيارها القيادة عبر العلم، والرؤية المستقبلية، والإيمان الراسخ بأنَّ الحفاظ على الطبيعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الازدهار المستدام".

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "منذ البداية، اعتمدت هيئة البيئة – أبوظبي نهجاً استشرافياً في جميع جهودها، وشكَّلت استدامة الأجيال المقبلة الأساس الذي انطلقت منه مبادراتنا، سواء في التشريعات الصادرة، أو في استعادة النظم البيئية، أو في تمكين المجتمعات وأسهمت ثلاثة عقود من العمل القائم على العلم والسياسات والشراكات، في إحداث تحوُّل في المشهد البيئي لأبوظبي، وجعلت الإمارة نموذجاً يُحتذى في الإدارة المستدامة القائمة على الأدلة".

وأضافت: "أنَّ هذه الروح ذاتها هي التي تقودنا نحو المرحلة المقبلة وتمثِّل هذه المرحلة الجديدة تسارعاً في وتيرة العمل، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي والابتكار، وموجَّهاً نحو زيادة المرونة المناخية، ونهجا تشريعيا متكاملا، والتزاما راسخا بمستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية، غنيٍّ بالتنوُّع البيولوجي وقد أرست ثلاثة عقود من التقدُّم القابل للقياس أساساً متيناً للطموحات بعيدة المدى التي نتطلع إلى تحقيقها".

وترتكز الخطة الإستراتيجية لهيئة البيئة – أبوظبي 2026–2030 على عقود من الأدلة، وأُعِدَّت من خلال عملية تشاركية مكثَّفة تستند إلى أكثر من 170 معياراً عالمياً، وبمشاركة أكثر من 25 خبيراً دولياً رائداً.

وتتضمَّن الإستراتيجية 9 أولويات متوائمة مع التوجُّهات الحكومية، إضافة إلى 124 مؤشراً قابلاً للقياس، ترصد نتائج بيئية فعلية تشمل تحسين كلٍّ من جودة الهواء وصحة البحار، واستعادة الأنواع، وخفض الانبعاثات.

وترسِّخ الإستراتيجية رؤية واضحة لإمارة أبوظبي كبيئة مزدهرة ترتكز على الريادة في مجال التكيف مع تغيُّر المناخ، واستعادة التنوُّع البيولوجي، وتعزيز النهج البيئي الدائري، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الذكاء البيئي، وتشجيع السلوك الإيجابي الذي يقوده المجتمع.

وانطلق التنفيذ الفعلي للخطة منذ يناير 2026، مع بدء تحقيق نتائج ملموسة في عددٍ من أولوياتها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وقطاع الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والشركاء من المجتمع لدعم تحقيق أهدافها.

وتُمثّل الذكرى السنوية الثلاثون علامة فارقة في هذه المسيرة، حيث تضفي زخماً متجدداً على أولويات الخطة، ما يعكس النهج الراسخ للهيئة في الجمع بين الطموح الاستراتيجي والعمل الذكي القابل للقياس.

وتضع الخطة الإستراتيجية 2026–2030، هيئة البيئة – أبوظبي في موقع الحارس للبيئة، ومحرِّك الابتكار البيئي الرائد في تطوير السياسات، وتمثِّل تحولاً من الرصد التفاعلي إلى العمل الاستباقي والوقائي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية، والأنظمة الذاتية، والنمذجة المتقدمة، ما يمكِّن من استشراف التحديات قبل وقوعها، ويدعم هذا التحوُّل طموح الهيئة في أن تصبح جهة بيئية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأكثر كفاءة ودقة وقدرة على التعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الرئيسية، انسجاماً مع التوجُّه الوطني لدولة الإمارات نحو تحويل 50% من الخدمات الحكومية إلى نماذج وكلاء ذكاء اصطناعي خلال عامين، في حين ترسم الهيئة مسارها الخاص نحو تحقيق حوكمة بيئية مُعتمِدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، دعماً لمساهمة أبوظبي في تحقيق الحياد الكربوني على المستوى الوطني.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملتها بمناسبة ذكرى تأسيسها بعنوان "30 عاماً من حماية المستقبل"، وهي برنامج يمتد على مدى عام كامل يشمل سرد قصص النجاح، واستعراض الإنجازات، وتعزيز التفاعل المجتمعي، بما يجسِّد نجاح المسيرة، ويُكرِّم الأفراد الذين أسهموا فيها، ويدعو المجتمع للمشاركة في رسم ملامح مستقبل مشترك. وبالاعتماد على صور أرشيفية وروايات مباشرة من الأفراد الذين أسهموا في تشكيل مسيرة الهيئة، تسلِّط الحملة الضوء على تاريخ الهيئة بأسلوب تفاعلي، مبرزةً دور المسؤولية الجماعية في أداء عملها.