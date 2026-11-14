رئيس جمهورية موزمبيق يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي في 14 نوفمبر/وام/ زار فخامة دانيال شابو رئيس جمهورية موزمبيق، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه حرمه السيدة الأولى غويتا شابو، وسعادة ريدوان إسماعيل أدامو، سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية موزمبيق، والوفد المرافق.

تجول فخامته والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية حيث اطلعوا على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

وقدم أخصائي الجولات الثقافية سيف المطوع لفخامته والوفد المرافق شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وعلى هامش الزيارة، قال فخامة دانيال شابو رئيس جمهورية موزمبيق: "إن جامع الشيخ زايد الكبير شُيد بقصد إيصال ما نعتقد أنه رسالته الرئيسية .. نشر السلام في العالم انطلاقًا من هنا وقد أثّرت فينا كثيرًا الألوان البيضاء التي ترمز إلى السلام، والتي تنعكس على تفاصيله المعمارية وهذا أمر مهم، لأن الهدف الأساسي للإسلام هو السلام.. فالإسلام يعني السلام وبصفتنا في موزمبيق، البلد الذي يعمل حاليًا من أجل السلام والمصالحة من خلال الحوار الوطني الشامل الجاري في بلدنا، فإن لهذه الزيارة دلالة وأهمية كبيرتين بالنسبة لنا ولهذا فإن بناء مثل هذا الجامع، بوصفه رمزًا للسلام في دولة الإمارات العربية المتحدة ورمزًا للسلام في العالم، أمر بالغ الأهمية".

وتم إهداء ضيف الجامع تذكاراً يعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب "جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام"، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة "فضاءات من نور".