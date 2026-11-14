سعود بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها سالم علي الشرهان

رأس الخيمة في 14 نوفمبر/وام/ حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، مأدبة الغداء التي أقامها سعادة سالم علي الشرهان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وذلك في منزله بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

وتبادل سموه مع سعادته والحضور الأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات المجتمعية والأكاديمية، إلى جانب الجهود المبذولة لمواصلة مسيرة رأس الخيمة التنموية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور والازدهار.

من جانبه، أعرب سعادة سالم علي الشرهان عن بالغ سعادته وتقديره لتشريف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد رأس الخيمة مأدبة الغداء، مؤكداً أن هذا اللقاء يجسد عمق التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، ويعكس ما يجمعهم من روابط راسخة تقوم على المحبة والانتماء والولاء للوطن وقيادته.

حضر المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.