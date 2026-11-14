"مكتبات الشارقة" تستعرض تاريخ انتقال العلوم العربية إلى أوروبا بمعرض الكتاب

الشارقة في 14 نوفمبر / وام / استعرضت مكتبات الشارقة خلال جلسة بعنوان "هكذا تكلمت العربية" رحلة انتقال العلوم والمعارف العربية إلى أوروبا والدور الذي أدته مؤلفات العلماء العرب في تطور الطب والفلك والفلسفة والرياضيات كاشفةً عن ثلاث موجات كبرى للترجمة امتدت من القرن الحادي عشر حتى القرن السابع عشر وأسهمت في تشكيل الحياة العلمية والفكرية الأوروبية.

استضافت الجلسة التي أقيمت ضمن محور "كتاب تحت الضوء" في البرنامج الثقافي لمكتبات الشارقة في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الدكتور مشهد العلاف أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة لمناقشة كتابه "من العربية إلى العالم اللاتيني" الذي يتتبع مسارات انتقال المعرفة العربية إلى أوروبا وتأثيرها في تطور العلوم والفكر الغربي.

وأوضح العلاف أن انتقال العلوم العربية إلى أوروبا جرى عبر ثلاث موجات رئيسية بدأت الأولى بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر في الأندلس حيث أدت مدرسة طليطلة للترجمة دوراً محورياً في نقل المؤلفات العربية إلى اللاتينية فيما شهدت إيطاليا الموجة الثانية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر بالتزامن مع بدايات عصر النهضة الأوروبية.

وأضاف أن الموجة الثالثة امتدت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وارتبطت بنشاط البعثات الدبلوماسية الأوروبية التي جمعت المخطوطات العربية من بلاد الشام ومناطق أخرى وأسهم انتشار الطباعة في إعادة ترجمة مؤلفات علمية ونشرها على نطاق أوسع.

وتوقف العلاف عند المترجم الإيطالي جيرار دي كريمونا الذي تعلم العربية واستقر في طليطلة وترجم نحو 87 كتاباً في الطب والهندسة والفلك والفلسفة مشيراً إلى أن مؤلفات علماء العرب كانت مصدراً رئيسياً لمعرفة الأوروبيين بعلوم اليونان ومنها أعمال أرسطو وبطليموس التي وصلت إليهم عبر الترجمات العربية.

وتناول انتشار مؤلفات ابن سينا في أوروبا ومنها كتاب "القانون في الطب" الذي شهد ترجمات وطبعات متعاقبة إلى جانب الاهتمام الأوروبي بكتابات ابن رشد والفارابي وغيرهما من المفكرين والعلماء.

وسلط العلاف الضوء على انتقال التأثير العربي إلى مجالات الأدب والفلسفة مستعرضاً حضور أفكار فلاسفة عرب في مؤلفات مفكرين أوروبيين وأوجه التشابه التي تناولتها الدراسات المقارنة بين منهج الغزالي وديكارت مشيرا إلى الاهتمام الأوروبي بقصة "حي بن يقظان" لابن طفيل التي تُرجمت إلى لغات أوروبية وحظيت باهتمام مفكرين وعلماء ومن بينهم الفيزيائي روبرت بويل .

وتناول تأثير التراث الأدبي العربي ومنه كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم في دراسة تطور الكتابة عن الحب في الأدب الأوروبي.