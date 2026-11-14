طقس الغد غائم جزئيا مع ظهور سحب منخفضة على بعض المناطق

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة على الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي يكون متوسط الموج ومضطربا غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني 06:21

الجزرالأول عند الساعة 08:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:56 وبحر عمان خفيف الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني 01:48 والجزر الأول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 80 40

دبي 30 23 80 45

الشارقة 31 23 80 40

عجمان 30 23 80 40

أم القيوين 30 23 80 35

رأس الخيمة 31 22 80 35

الفجيرة 31 23 70 35

العين 30 20 80 30

ليوا 28 20 80 35

الرويس 28 23 75 40

السلع 28 20 65 40

دلما 29 24 70 55

طنب الكبرى/ الصغرى 30 25 75 50

أبو موسى 30 25 75 50