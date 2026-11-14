أحمد بن صقر وخالد بن سعود القاسمي يحضران أفراح الشحي والشامسي

رأس الخيمة في 14 نوفمبر/ وام / حضر الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد محمد حمدوه اللصمي الشحي، بمناسبة زفاف نجله (محمد) إلى كريمة سالم محمد مصبح الشامسي.

وقدم الشيخ أحمد بن صقر، والشيخ خالد بن سعود، خلال الحفل الذي أُقيم في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو) بمنطقة النخيل في رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.