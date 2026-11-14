الاتحاد الدولي للجوجيتسو يعتمد حزمة قرارات لتطوير الحوكمة ودعم الاعتراف الأولمبي وتعزيز انتشار اللعبة

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ ناقش كونغرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي عقد اليوم في أبوظبي، عدداً من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية والاستراتيجية، واعتمد مجموعة من القرارات المتعلقة بحوكمة الاتحاد، وخطط تطوير الرياضة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

واستعرض الكونغرس آخر مستجدات مسار حصول الاتحاد الدولي للجوجيتسو على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، وصادق على السياسات واللوائح ذات الصلة بهذا المسار، وبحث التحضيرات الخاصة بمشاركة رياضة الجوجيتسو في دورة الألعاب العالمية 2029.

واعتمد المجتمعون التقرير المالي السنوي وتقرير التدقيق المالي، وأقروا عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي، بما في ذلك إعادة انتخاب غريغوري فالارينو، رئيس اتحاد عموم أمريكا للجوجيتسو، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي، واعتماد تعيين سارا باغانيني عضواً في مجلس الإدارة.

وفي إطار تطوير المنظومة التنظيمية، صادق الكونغرس على لوائح مكافحة المنشطات الجديدة لعام 2027، واستعرض مشروع قاعدة البيانات الموحدة، ونظام الترخيص الفردي للمنتسبين إلى رياضة الجوجيتسو، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، وتطوير آليات التسجيل والإدارة.

وناقش الكونغرس عدداً من الملفات الفنية، شملت اللوائح والأنظمة الفنية للرياضة، إلى جانب ملفات العضوية في الاتحاد الدولي، بما في ذلك تعليق عضوية بعض الاتحادات.

واستعرض المجتمعون أجندة البطولات والفعاليات الدولية للفترة من 2026 إلى 2028، إلى جانب تقارير الاتحادات القارية وخططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير رياضة الجوجيتسو وتوسيع انتشارها على المستوى الدولي.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو الذي حضر نائبا عن سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن كونغرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو يمثل الاجتماع السنوي الأهم الذي يجمع الاتحادات الوطنية والقارية تحت مظلة واحدة، ويشكل منصة لاعتماد التوجهات الاستراتيجية والبرامج التي تقود مسيرة تطوير اللعبة على المستوى العالمي.

وقال إن المخرجات التي اعتمدها الكونغرس تعكس توافقاً بين أعضاء الاتحاد الدولي حول أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز الحوكمة، وتطوير الأنظمة واللوائح، ودعم الاتحادات الوطنية، واستكمال الجهود الرامية إلى توسيع انتشار الجوجيتسو، ورفع كفاءة منظومتها الإدارية والفنية بما يواكب النمو المتواصل الذي تشهده الرياضة.

وأضاف أن اعتماد السياسات المرتبطة بمسار الحصول على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، ومناقشة مشاركة الجوجيتسو في دورة الألعاب العالمية 2029، إلى جانب إقرار لوائح مكافحة المنشطات لعام 2027، واستعراض مشروع قاعدة البيانات الموحدة ونظام الترخيص الفردي، يعكس حرص الاتحاد الدولي على تطوير بيئة عمل مؤسسية متكاملة ترتكز إلى مبادئ الحوكمة والشفافية، وتدعم الاتحادات الوطنية في أداء أدوارها، وتسهم في الارتقاء بمستوى إدارة اللعبة على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن الاتحادات الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط الاتحاد الدولي، وأن ما تشهده اجتماعات الكونغرس من توافق وتبادل للخبرات يسهم في توحيد الرؤى، وتعزيز التعاون بين مختلف القارات، بما يخدم أهداف تطوير الجوجيتسو وتوسيع انتشارها في المزيد من الدول.

وأعرب الشامسي عن اعتزازه باستضافة أبوظبي لمقر الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وجمعيته العمومية السنوية على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعكس المكانة التي رسختها الإمارة في مسيرة تطوير اللعبة على المستوى العالمي، من خلال دعم المبادرات النوعية، وتنظيم البطولات الدولية، وبناء الكوادر الفنية والإدارية، وإطلاق البرامج التي أسهمت في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب، وتوفير نموذج تستفيد منه الاتحادات الوطنية في تطوير منظوماتها الرياضية.

واختتم الكونغرس أعماله باستعراض أبرز أنشطة وإنجازات الاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال عامي 2025 و2026، ومناقشة المقترحات المتعلقة بموعد ومكان انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي لعام 2027.