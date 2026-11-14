رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو : أبوظبي نموذج عالمي لترسيخ قيم التسامح وتنظيم البطولات الكبرى

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ أكد بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن الاتحاد يواصل العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتوسيع انتشار اللعبة عالمياً، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أن أبوظبي تمثل شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة، ومكاناً مثالياً لاستضافة أبرز الاستحقاقات الدولية.

وقال ثيودوربوليس في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات ( وام) إن كونغرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو يعد أهم محطة إدارية في منظومة عمل الاتحاد، لأنه يتيح للدول الأعضاء فرصة طرح المقترحات والمشاركة في صنع القرار، بما يسهم في تطوير اللعبة على المستوى العالمي، ويعكس نهجاً ديمقراطياً في إدارة الاتحاد.

وأضاف أن المشاركة الواسعة للدول في أعمال الكونغرس تؤكد التزام الأسرة الدولية للجوجيتسو بمواصلة العمل المشترك، رغم التحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع تكاليف المشاركة أو الظروف التي يشهدها العالم مؤكداً أن الاتحاد يواصل تنفيذ خططه بثبات وأعرب عن أمله في أن يعم السلام مختلف أنحاء العالم بما يدعم تنظيم البطولات الدولية مستقبلاً.

وعبر عن سعادته باستضافة أبوظبي لبطولة العالم المقبلة، مؤكداً أن الإمارة تحتل مكانة خاصة لديه، ويعتبرها وطنه الثاني، وأشار إلى أن سنوات التعاون مع الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو والاتحاد الآسيوي أثمرت العديد من الإنجازات وأسهمت في تحقيق تطور مستمر للعبة.

ولفت إلى أن جميع أفراد أسرة الجوجيتسو يتطلعون إلى التواجد في أبوظبي خلال البطولة المقبلة وأوضح أن بطولة العالم المقبلة ستتزامن مع الاحتفال بمرور أربعين عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

ونوه إلى أن هذه المناسبة ستشهد إطلاق برامج تعليمية مخصصة للأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة في أبوظبي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تطوير المدربين، بما يعزز نشر القيم الإيجابية للرياضة.

وأكد أن الاتحاد يركز على بناء شخصية النشء من خلال الجوجيتسو، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم واحترام الثقافات المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على إعداد الأبطال، بل يمتد إلى الإسهام في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وسلاماً، واعتبر أن أبوظبي تجسد هذه القيم، وتمثل البيئة الأنسب لتحقيق هذه الرسالة.

وحول الاعتراف الأولمبي، أوضح أن إجراءات حصول الاتحاد الدولي للجوجيتسو على الاعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال قيد التنفيذ، معرباً عن ثقته بإمكانية إنجاز هذه الخطوة خلال عام 2027، وأشار إلى أن ذلك سيمثل مرحلة أولى تسبق العمل على إدراج الجوجيتسو ضمن البرنامج الأولمبي.

وأضاف أن آلية اختيار الألعاب الأولمبية شهدت تغييرات منذ عام 2025، حيث أصبح التركيز على اعتماد الرياضات والتخصصات، وليس الاتحادات الدولية فقط، موضحاً أن الاتحاد سيعمل على استيفاء المعايير المطلوبة والتقدم بطلب رسمي، ولفت إلى أن قرار إدراج أي رياضة في الألعاب الأولمبية يُتخذ قبل نحو سبع سنوات من موعد إقامة الدورة.

وفيما يتعلق بحجم المشاركة في بطولة العالم، أشار إلى أن الاتحاد الدولي يضم غالبية دول العالم، إلا أن العديد منها يواجه صعوبات مالية تحد من قدرته على إرسال منتخباته الوطنية للمشاركة في البطولة العالمية، خاصة الدول ذات الإمكانات الاقتصادية المحدودة.

وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى ضمان حضور رياضيين من هذه الدول، بالتعاون مع اللجان المنظمة، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه أبوظبي في هذا الجانب، وأكد أن استضافة البطولة العالمية تتطلب موارد مالية وتنظيمية كبيرة.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي يولي اهتماماً متزايداً بالبطولات الإقليمية، باعتبارها تتيح الفرصة أمام مشاركة عدد أكبر من الرياضيين والدول، مع استمرار بطولة العالم بوصفها الحدث الأبرز على أجندة الاتحاد، والتي تشهد عادة مشاركة ما بين 70 و90 دولة، وأعرب عن تطلعه إلى رؤية جميع الدول الأعضاء ممثلة في المستقبل، مع تفهمه للتحديات التي تواجه بعضها.

وتطرق إلى العلاقة مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ( AJP ) ، موضحاً أن أهدافها تختلف عن أهداف الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إذ تركز على المنافسات الاحترافية وإبراز نخبة لاعبي العالم، بينما يركز الاتحاد الدولي على توسيع قاعدة الممارسة، وإعداد الأجيال الجديدة، وتعليم الأطفال الجوجيتسو وفق مبادئ تربوية تسهم في بناء الشخصية والابتعاد عن العنف والسلوكيات السلبية.

وأكد في الوقت ذاته أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم أهم البطولات الاحترافية في العالم، مشيداً بجهودها في تنظيم مسابقات رفيعة المستوى، ونوه إلى استمرار التعاون معها بما يخدم مستقبل رياضة الجوجيتسو عالمياً.