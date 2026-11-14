كتاب وروائيون بمعرض الشارقة للكتاب: الأماكن تبقى حية في ذاكرتنا حتى بعد تغير ملامحها

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ أكد عدد من الكتاب والروائيين الإماراتيين والعرب والأجانب خلال جلسة بعنوان "جغرافيا الذاكرة.. كتابة الأماكن التي صنعتنا" أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أن الأماكن التي عاشوا فيها تظل حاضرة في ذاكرتهم وأعمالهم الأدبية حتى بعد تغير معالمها وأن الحكايات تحتفظ بصور المدن والأحياء وتفاصيل الحياة التي شهدتها فيما يمكن للقراءة أن تولّد شعوراً بالحنين إلى أماكن لم يزرها الكاتب وأن يفتح الخيال أمامه عوالم وأمكنة جديدة يبني فيها شخصياته وأحداثه.

تحدث في الجلسة الكاتب والصحفي الإماراتي ناصر الظاهري والكاتب والروائي العراقي ضياء جبيلي والكاتبة النيجيرية الأمريكية ننيدي أوكورافور

وقال الظاهري إن " المكان هو من يقودني لأول شرارة الإبداع" مشيراً إلى أن المكان قد يصبح بطلاً للحكاية بما يحمله من قصص وتجارب إنسانية مستشهداً بساحة كبيرة كان الناس يجتمعون فيها في مدينة العين يروي كل منهم حكايته بينما يظل المكان نفسه محور هذه الحكايات.

و تناول ضياء جبيلي حضور المكان في الكتابة الروائية العراقية لا سيما لدى كتاب مدينته البصرة مشيراً إلى أنهم كثيراً ما اتُّهموا بالتركيز على المكان على حساب العناصر الأخرى في السرد وقال إنه تأثر بهذا التوجه في مرحلة مبكرة من تجربته الأدبية قبل أن يعيد النظر في علاقته بالمكان.

وتوقف عند الشعور بالحنين إلى أماكن لم يعش فيها الإنسان أو يزرها متسائلاً عن الأسباب التي تدفع الروائي إلى الكتابة عن مدن لم يعرفها مباشرة واستشهد بفرانز كافكا الذي كتب رواية "أمريكا" من دون أن يزورها معتمداً على الكتب وملاحظات المسافرين.

بدورها تحدثت ننيدي أوكورافور عن ارتباط أعمالها في الخيال العلمي والفانتازيا بالذاكرة والمكان موضحة أنها تستمد كثيراً من كتاباتها من تجارب الماضي وأن الماضي والحاضر والمستقبل تتداخل في تصورها للأحداث وأشارتة إلى أن شخصياتها هي التي تقودها إلى الأماكن التي تجري فيها الأحداث إذ تبدأ الكتابة بسماع أصوات الشخصيات ثم تتعرف إلى البيئات التي تنتمي إليها.

و في سياق متصل أكدت الأديبة الإماراتية فتحية النمر خلال ندوة بعنوان "أسئلة الرواية وطبقات المعنى" أن الكتابة الأدبية تنطلق من الواقع وتجارب الحياة لكنها لا تكتفي بنقله كما هو بل تعيد تشكيله بالخيال وتستكشف احتمالاته المختلفة مشيرة إلى أهمية بناء شخصيات ذات عمق نفسي وصراعات داخلية تمنح العمل السردي ثراءً وتفتح أمام القارئ مجالاً للتأويل.

وأشادت بحضور الأصوات الشابة في المشهد الأدبي الإماراتي مؤكدة أهمية أن تستعين دور النشر بخبراء ومحكمين لتقييم المخطوطات وتوضيح أسباب قبول الأعمال أو رفضها لأصحابها، لا سيما الكتّاب الجدد، بما يساعدهم على تطوير تجاربهم الأدبية.

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