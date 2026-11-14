معهد الشارقة للتراث يواصل إثراء المشهد الثقافي في معرض الكتاب

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ يواصل معهد الشارقة للتراث حضوره الثقافي والمعرفي المتميز ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عبر تنظيم جلستين حواريتين علميتين وفكريتين استضافتا نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين بحضور جمع من المثقفين والمهتمين بالشأن التراثي والثقافي وزوار المعرض إلى جانب توقيع إصدار تراثي جديد ضمن برنامج المعهد المصاحب.

وفي هذا السياق نظم المعهد جلسة حوارية بعنوان "السرديات الشعبية والرواية المعاصرة" ناقشت العلاقة بين الموروث السردي الشعبي والكتابة الروائية الحديثة واستكشفت آليات استلهام الحكايات والأساطير والسير الشعبية وإعادة توظيفها في النصوص الأدبية المعاصرة.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد وسعادة أبو بكر الكندي مدير المعهد إلى جانب عدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بمشاركة الدكتور أحمد بهي الدين والدكتور عبدالغني دنيب والدكتورة بديعة الهاشمي والدكتورة مريم الهاشمي .

تناول المشاركون العلاقة بين السرديات الشعبية بوصفها ذاكرة حية للمجتمعات والرواية المعاصرة التي تستلهم هذا الموروث وتعيد إنتاجه في سياقات إبداعية جديدة.

وناقشت الجلسة حضور الحكايات الشعبية والأساطير والسير والمرويات المتوارثة في الكتابة الروائية الحديثة وانتقالها من فضاء الرواية الشفاهية والتداول المجتمعي إلى نصوص أدبية تحمل رؤى وأسئلة معاصرة، فضلاً عن التقنيات السردية التي يستلهمها الروائيون من الموروث الشعبي مثل بناء الشخصيات وتعدد الأصوات وتوظيف الذاكرة والرموز والدلالات الثقافية.

وفي جلسة حوارية ثانية بعنوان " الأمثال والكنايات الشعبية" سلط المعهد الضوء على ثراء الموروث الإماراتي من الأمثال والكنايات وأهميته في حفظ الذاكرة الثقافية والهوية المجتمعية باعتبارها خلاصة التجارب الإنسانية ومرآة تعكس نضج المجتمعات ووعيها وثقافتها، وتنقل خبراتها من جيل إلى آخر.

شارك في الجلسة الشاعرة شيخة المطيري والخبير في الأمثال الإماراتية خميس إسماعيل المطروشي والباحث في التراث الشعبي الإماراتي فهد المعمري .

وجرى استعراض المكانة التي تحتلها الأمثال الشعبية في الثقافة الإماراتية باعتبارها أحد أبرز مظاهر النمو والنضج الفكري والاجتماعي لدى أبناء الإمارات في العقود الماضية .

وأكدت النقاشات أن منظومة الأمثال والكنايات تمثل رصيداً ثقافياً ومعرفياً يستحق الحفظ والصون لما تختزنه من قيم اجتماعية وحكمة إنسانية ومعارف مرتبطة بتاريخ المجتمع الإماراتي وخصوصية بيئته مشددة على أهمية تدوين الأمثال والكنايات الشعبية وتوثيقها وحفظ رواياتها وسياقاتها ودلالاتها من الاندثار من خلال تكامل جهود المؤسسات والهيئات المعنية بصون التراث وفي مقدمتها معهد الشارقة للتراث ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ووزارة الثقافة وغيرها من الجهات ذات الصلة بما يضمن استمرارية هذا الموروث وإتاحته للأجيال القادمة.

وفي إطار الحضور المعرفي لإصدارات المعهد شهد ركن التواقيع بجناح المعهد توقيع كتاب "المديما" للكاتب رستم محمد كوبوا الذي يسلط الضوء على واحدة من الرقصات الشعبية ذات الجذور السواحلية و توقيع كتاب "معجم المفردات البحرية في قصائد شعراء الجاهلية" للدكتور سلطان العميم، الذي يرصد المفردات البحرية الواردة في الشعر الجاهلي وتوقيع كتاب "الشيخ مبارك بن سيف الناخي.. رائد من رواد اليقظة الفكرية والوطنية في منطقة الخليج العربي (1900–1982)" من تأليف شيخة مبارك سيف الناخي والذي يقدم سيرة توثيقية شاملة لإحدى الشخصيات البارزة في تاريخ الفكر والثقافة الإماراتية.