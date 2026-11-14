"مدينة الشارقة للنشر" توسّع الخيارات المصرفية للشركات المسجلة بالتعاون مع بنك "ويو"

الشارقة في 14 نوفمبر/وام/ وقّعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر خلال فعاليات النسخة ال 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز أكسبو الشارقة مذكرة تفاهم مع بنك "ويو" أحد البنوك الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تسهيل وصول الشركات المسجلة في المنطقة الحرة إلى الخدمات المصرفية للأعمال من خلال حلول رقمية توفر إجراءات أسرع وأكثر سهولة لفتح الحسابات المصرفية.

وقع المذكرة كل من سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وناصر المنصوري مدير الشؤون الحكومية والمؤسسية في بنك "ويو".

وبموجب المذكرة تتولى مدينة الشارقة للنشر تعريف الشركات المسجلة لديها بالخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها بنك "ويو" وتنسيق توجيه الشركات المهتمة إلى البنك فيما يتولى البنك التواصل معها والنظر في طلبات فتح حساباتها وفق متطلبات الأهلية والإجراءات المصرفية المعتمدة لديه.

وقال سيف السويدي :" نعمل على جعل رحلة تأسيس الأعمال أكثر سهولة وفاعلية من خلال معالجة التحديات العملية التي تواجه رواد الأعمال في المراحل الأولى من إطلاق مشاريعهم فنجاح تأسيس الشركة لا يكتمل بالحصول على الترخيص التجاري بل بقدرتها على بدء عملياتها وإدارة معاملاتها والاستفادة من الفرص المتاحة أمامها ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع بنك (ويو) التي تتيح للشركات مساراً أكثر سلاسة للوصول إلى الخدمات المصرفية وتساعد أصحاب المشاريع على توجيه وقتهم ومواردهم نحو تطوير أعمالهم والتوسع في الأسواق".

من جانبه قال ناصر المنصوري :" نؤمن في بنك ويو بأن الخدمات المصرفية يجب أن تكون شريكاً في نمو ونجاح الشركات لا عائقاً في طريقها ويدرك رواد الأعمال أن فتح الحساب المصرفي من أهم الخطوات التي تحدد سرعة انطلاق مشاريعهم لذلك صممنا (ويو للأعمال) ليقدم تجربة رقمية متكاملة تبدأ بفتح الحساب وتمتد إلى إدارة المدفوعات والمعاملات اليومية بسهولة ومرونة ويسعدنا التعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لإتاحة هذه الحلول لمجتمع متنوع من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات النشر والصناعات الإبداعية وغيرها".