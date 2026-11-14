بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.. منصة لصناعة أبطال المستقبل واكتشاف المواهب

أبوظبي في 14 نوفمبر/وام/ تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ترسيخ مكانتها واحدة من أكبر البطولات العالمية في اللعبة، مع وصولها إلى نسختها الثامنة عشرة، منصة رائدة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، بعد أن تحولت منذ انطلاقها عام 2009 إلى محطة سنوية تستقطب نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف القارات، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 130 دولة، فيما تتجاوز قيمة جوائزها 3 ملايين درهم.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى عام 2009 في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، واصلت البطولة تحقيق معدلات نمو متسارعة، إذ شهدت باكورة نسخها مشاركة 222 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، بينهم 45 لاعباً إماراتياً، وتمكن خلالها أبطال الإمارات من حصد 18 ميدالية، بينها خمس ميداليات ذهبية، لتشكل تلك البداية نقطة انطلاق لمسيرة نجاح متواصلة.

وتعكس أرقام المشاركة حجم التطور الذي حققته البطولة على مدار السنوات الماضية، بعدما ارتفع عدد المشاركين إلى 10 آلاف مشارك في النسخة السابعة عشرة عام 2025، وتجاوزها هذا الرقم في النسخة الحالية من أكثر من 130 دولة حول العالم، لتصبح البطولة واحدة من أكبر التجمعات السنوية لمحترفي الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأسهمت البطولة في إعداد أجيال من الأبطال الإماراتيين ومن أبرزهم البطل الإماراتي فيصل الكتبي، والنجوم زايد الكثيري، وطالب الكربي، وعبيد الكعبي، وخالد الشحي، ومحمد السويدي، وعمر السويدي، وأسماء الحوسني، وبلقيس الهاشمي، الذين شكلت مشاركاتهم محطات مهمة في مسيرة تطور الجوجيتسو الإماراتية.

ويعد زايد الكثيري من أبرز الوجوه الجديدة التي قدمتها البطولة، بعدما أصبح أول لاعب إماراتي يحرز ذهبية الحزام الأسود للمحترفين عام 2022، قبل أن يضيف ذهبية ثانية في نسخة 2025، ، فيما سجلت أسماء الحوسني إنجازاً تاريخياً في نسخة 2024، عندما أصبحت أول لاعبة إماراتية تبلغ نهائي فئة المحترفات للحزامين البني والأسود، في محطة تعكس التطور المتواصل لحضور المرأة الإماراتية في رياضة الجوجيتسو على الساحة العالمية.

وتتجاوز أهمية البطولة حدود المنافسة السنوية، إذ تمثل إحدى الركائز الأساسية ضمن منظومة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي توفر للاعبين واللاعبات فرصاً مستمرة للمشاركة في البطولات، وجمع النقاط، ورفع الجاهزية الفنية طوال الموسم، وصولاً إلى جائزة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في ختام الموسم، التي تمنح أصحاب الإنجازات مكافآت مالية مجزية، وتشكل حافزاً إضافياً لمواصلة التميز وتحقيق أفضل النتائج.

وتوفر البطولة فرصة مهمة للاعبي المنتخب الوطني للاحتكاك بأفضل المدارس الفنية العالمية، واختبار قدراتهم في مواجهات عالية المستوى، بما يسهم في تطوير أدائهم، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية، ويعزز قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في مختلف المحافل.

ولا يقتصر أثر البطولة على الجانب الرياضي، بل يمتد إلى الجوانب المجتمعية والاقتصادية، من خلال تشجيع الأطفال والناشئين والشباب على ممارسة الرياضة، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والثقة بالنفس، إلى جانب دعم القطاعات المرتبطة باستضافة الأحداث الكبرى، وفي مقدمتها السياحة والضيافة والنقل والخدمات.

ويعكس التطور المستمر للبطولة تكامل جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والاتحادات القارية والدولية، إلى جانب الشركاء والرعاة والجهات الحكومية والمؤسسية.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أصبحت من أهم المنصات الرياضية التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستقطاب أفضل اللاعبين والمواهب من مختلف القارات، مشيراً إلى أن وصول البطولة إلى نسختها الثامنة عشرة يجسد إرثاً طويلاً من التنظيم الاحترافي والمنافسة رفيعة المستوى.

وقال إن اللجنة المنظمة تواصل البناء على النجاحات المتراكمة، وتعزيز قدرتها على جمع مختلف فئات مجتمع الجوجيتسو في حدث واحد يحمل أبعاداً رياضية وفنية ومجتمعية، ويسهم في تعزيز حضور أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية.

وأوضح أن البرنامج الزمني للبطولة هذا العام يعكس رؤية واضحة تقوم على منح كل فئة حقها من الاهتمام والتنظيم، بدءاً من الهواة، مروراً بالأطفال والناشئين والشباب، وصولاً إلى الأساتذة والمحترفين، بما يجسد نهجاً متكاملاً لتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.

من جانبه، أكد فيصل الكتبي، بطل الإمارات السابق وعضو الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية الحالي، أن البطولة أصبحت إرثاً رياضياً مميزاً لرياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي، بعد سنوات من النجاح والتطور المستمر، مشيراً إلى أنها لعبت دوراً محورياً في الوصول إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها اليوم.

وأضاف أن البطولة أسهمت بصورة مباشرة في انتشار رياضة الجوجيتسو داخل الإمارات وخارجها، بفضل استقطابها لاعبين من مختلف دول العالم، ما عزز مكانة اللعبة ورسخ حضورها بين مختلف فئات المجتمع.

من جهتها، أكدت البطلة الإماراتية أسماء الحوسني أن البطولة كان لها دور بارز في تعزيز حضور اللاعبة الإماراتية على الساحة العالمية، ومنحتها فرصة لإثبات قدراتها ومنافسة نخبة بطلات العالم، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت جاءت ثمرة سنوات من العمل والتدريب والدعم الذي وفرته البطولة.

وقلت إن النجاح المتواصل لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والقائمون على تنظيم البطولة، لترسيخ مكانتها بين أبرز البطولات العالمية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة، بما يضمن استمرارها منصة لصناعة الأبطال واكتشاف المواهب، وداعماً رئيسياً لمسيرة تطور الجوجيتسو محلياً وعالمياً.