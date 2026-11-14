الجاهزية الطبية تواكب منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 14 نوفمبر /وام/ تواكب الفرق الطبية والإسعافية منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال تقديم خدمات الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للاعبين، والتعامل مع مختلف الإصابات التي قد تحدث أثناء النزالات، بدءاً من الجروح السطحية ونزيف الأنف، وصولاً إلى الكسور والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفى لاستكمال التقييم والعلاج.

وتؤدي الفرق الطبية، مع تواصل المنافسات، دوراً مهما في متابعة الحالات المصابة وتقييمها، واتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة وفق منظومة متكاملة تبدأ بالتدخل الأولي في موقع المنافسات، وتمتد إلى العيادة الطبية، ثم إلى المستشفى عند الحاجة، بما يضمن توفير الرعاية المناسبة لكل حالة.

وتتنوع الإصابات التي تتعامل معها الفرق الطبية حسب الفئات العمرية ومستوى المنافسات، الأمر الذي يتطلب الجاهزية للتعامل مع الإصابات البسيطة والحالات الأكثر تعقيداً، وفقاً لتقييم الأطباء والمختصين.

وقال جيلبرت جامياو، مسؤول فريق الإسعافات، إن الفرق الطبية تتولى تقديم الإسعافات الأولية للاعبين المصابين خلال البطولة، وتقييم حالاتهم وتحديد طبيعة الإصابات، موضحاً أن الإجراءات المتبعة تختلف حسب حالة اللاعب ومدى حاجته إلى رعاية طبية إضافية.

وأوضح أن التعامل مع حالات الكسور يبدأ بتثبيت الجزء المصاب، قبل نقل اللاعب إلى عيادة «صحة»، حيث يتولى الطبيب المختص تقييم الحالة واتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى نقله للمستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية أو إجراء تدخل جراحي إذا استدعت الإصابة ذلك.

وأضاف أن الفرق الإسعافية تتولى أيضاً نقل الحالات التي يقرر الطبيب تحويلها إلى المستشفى، لضمان استكمال التقييم الطبي وتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي الموجود في البطولة يضم طبيباً، و7 مسعفين، و6 ممرضين، يتولون التعامل مع الإصابات التي تحدث خلال المنافسات، وتقديم الرعاية الأولية للاعبين.

ولفت إلى أن معظم الحالات البسيطة التي تتعامل معها الفرق الطبية تشمل الخدوش السطحية ونزيف الأنف، موضحا أن عدد هذه الحالات يتراوح بين 10 و20 حالة يومياً، وفقاً لعدد المباريات المقامة وطبيعة المنافسات.

وأكد أن طبيعة الإصابات تختلف باختلاف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن منافسات اللاعبين فوق 18 عاماً قد تشهد إصابات أكثر خطورة، من بينها كسور الساق والذراع، إلى جانب حالات نزيف الأنف.