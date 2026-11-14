"خيرية الشارقة" تدشن مسجداً بكوسوفا وتدعم الأسر والأيتام بمساعدات شتوية

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام / افتتحت جمعية الشارقة الخيرية مسجد "درهم الحمد" في مدينة بودوييفا بجمهورية كوسوفا كما وزعت مساعدات شتوية وغذائية على الأسر المحتاجة إلى جانب تقديم الدعم للأيتام.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وفد من الجمعية إلى كوسوفا للاطلاع على عدد من المشروعات والمواقع المقترحة للتنفيذ بهدف الوقوف على احتياجاتها وتحديد أولويات الدعم.

وتبلغ مساحة مسجد "درهم الحمد" 356 مترا بتكلفة 1.9 مليون درهم و يتسع لـ370 من المصلين حيث يمثل "درهم الحمد" صورة من صور تبسيط التبرع إذ يمكن الراغبين من التصدق بدرهم يوميا من رصيد مكالماتهم بشكل تلقائي.

وقال سعادة سعيد غانم السويدي عضو مجلس إدارة الجمعية إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجمعية على متابعة مشروعاتها ومبادراتها والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها والتعرف على احتياجات المجتمعات المستفيدة ودراسة المشروعات التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروفها المعيشية والخدمية.

وقام الوفد بتوزيع مواد التدفئة والملابس والأغطية الثقيلة والسلال الغذائية ضمن حملة شتاء دافئ كما التقى نحو 160 يتيما من المسجلين بكشوف الجمعية الى جانب الاطلاع على عدد من المشروعات والمواقع من بينها مشروع مجمع تعليم القرآن الكريم في منطقة بارذوش وموقع إنشاء مركز للطب الأسري في أوبيليتش والمدرسة التقنية وكذلك زيارة مبنى مجلس المشيخة الإسلامية في فوشتري والمدرسة الثانوية الشرعية "علاء الدين" في بريشتينا واطلع على دورها التعليمي واحتياجاتها.

وعقد الوفد لقاءات مع مسؤولي عدد من البلديات والمؤسسات المحلية جرى خلالها استعراض احتياجات ومشروعات مقترحة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الدينية والمجتمعية وبحث سبل التعاون بشأنها تمهيدا لدراستها وتقييمها وفق الأولويات والأثر المتوقع.