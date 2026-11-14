معرض الشارقة الدولي للكتاب يستعرض تحديات أدب اليافعين وقضايا الفقد واللجوء

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام / ناقشت الروائيتان الكندية زلفى قاطوع والغانية إليزابيث إيرين بيتي خلال جلسة بعنوان "لماذا نكتب لمن هم في السادسة عشرة" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 تحديات الكتابة لليافعين وكيفية تناول موضوعات الفقد واللجوء والعنصرية والأحداث التاريخية في أعمال أدبية تراعي طبيعة القراء واهتماماتهم.

وتطرقتا إلى أثر التجارب الشخصية في بناء الشخصيات والحبكات الروائية وأهمية اختيار لغة قادرة على مخاطبة اليافعين دون الارتباط بالتعبيرات الرائجة سريعة التغير.

واتفقت الكاتبتان على أن التعبيرات الرائجة بين المراهقين تتغير بسرعة وقد لا يستمر تداول بعضها سوى أشهر قليلة ما يجعل الإفراط في استخدامها داخل الرواية سبباً في ارتباط لغتها بفترة زمنية محدودة وأكدتا إمكانية التعبير عن طريقة تفكير اليافعين ومشاعرهم من خلال الشخصيات ومواقفها دون الاعتماد المفرط على المفردات والتعبيرات الرائجة.

فيما دعت مريم مبارك الحمادي عضو مجلس أولياء أمور الطلبة بخورفكان خلال ورشة بعنوان "السلوك الإيجابي يبدأ من الأسرة" الآباء والأمهات إلى تخصيص 20 دقيقة يومياً للاستماع إلى أبنائهم والتحدث معهم حول اهتماماتهم وما يواجهونه من مواقف وتحديات مؤكدة أهمية الحوار الأسري في بناء الثقة وتشجيع الأبناء على التعبير عن أفكارهم ومشكلاتهم مشيرة إلى دور القدوة والحوار والتقدير في تنشئة الأبناء وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم.

وحذرت الحمادي من أن غياب الحوار قد يدفع الأبناء إلى البحث عن إجابات لتساؤلاتهم عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد تقدم لهم مقترحات لا تتناسب مع طبيعة الثقافة العربية كما نبهت إلى أثر ردود الفعل الغاضبة والانفعالية من الوالدين عندما يصارحهما الأبناء بأخطائهم موضحة أن هذه التصرفات قد تضعف شعور الأبناء بالأمان وتدفعهم إلى تجنب الحديث عن مشكلاتهم.