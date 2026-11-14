مجموعة عمل الإمارات للبيئة تجمع 16,755 كيلوغراماً من علب الألمنيوم

دبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة جمع 16 ألفاً و755 كيلوغراماً من علب الألمنيوم، بمشاركة 301 جهة من مختلف القطاعات، وذلك خلال الدورة الثلاثين من حملة جمع علب الألمنيوم، التي نظمتها تحت شعار "حوّل علبتك إلى عمل مناخي"، ليرتفع إجمالي الكميات التي جمعتها الحملة منذ انطلاقها عام 1997 إلى 510 آلاف و624 كيلوغراماً.

وأوضحت المجموعة أن الجهود التراكمية للحملة أسهمت في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يعادل نحو 7 آلاف و66446 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 116 ألفاً و210.59 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة، إلى جانب توفير 12 ألفاً و395.20 متراً مكعباً من المساحات المخصصة لطمر النفايات.

وشهدت الدورة الثلاثون مشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات ومؤسسات تعليمية ومنشآت من قطاع الضيافة، إلى جانب الأسر والأفراد من مختلف أنحاء الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير والاستخدام المسؤول للموارد والحد من النفايات.

وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع مرور ثلاثة عقود على إطلاق الحملة، التي بدأت عام 1997 مبادرة مجتمعية للتوعية بأهمية إعادة التدوير، وتطورت إلى برنامج بيئي مستمر يستهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الممارسات المستدامة.

وشملت أبرز الجهات المساهمة في الدورة الحالية كلاً من وصل، والإمارات لتموين الطائرات، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، من خلال مشاركتها في جمع علب الألمنيوم ودعم جهود إعادة التدوير.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الدورة الثلاثين من الحملة تمثل ثلاثة عقود من الالتزام والعمل الجماعي والمسؤولية البيئية المشتركة، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت من الإيمان بقدرة الممارسات الفردية المسؤولة على إحداث تغيير بيئي ملموس، قبل أن تتوسع لتشمل أجيالاً متعاقبة من الأفراد والمؤسسات.

وقالت إن كل علبة ألمنيوم يتم جمعها تعكس قراراً واعياً بالمساهمة في حماية البيئة، فيما تسهم مشاركة المدارس في إعداد أجيال أكثر وعياً بالاستدامة، وتعكس مشاركة المؤسسات التزامها بتحويل المسؤولية البيئية إلى ممارسات عملية.

وأضافت أن تزامن الدورة الحالية مع عام الأسرة 2026 يبرز الدور المحوري للأسرة في غرس قيم المحافظة على الموارد ونقل الوعي البيئي بين الأجيال، مؤكدة أهمية تشجيع الأطفال وأولياء الأمور على المشاركة في المبادرات البيئية، بما يعزز السلوكيات المسؤولة داخل المجتمع.

وأوضحت أن حملة جمع علب الألمنيوم تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد والحد من النفايات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، لافتة إلى أن الألمنيوم من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مرات عديدة، ما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بإنتاج مواد جديدة.

وأشارت إلى أن الحملة تدعم أهداف سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021–2031 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، إلى جانب عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين والعمل المناخي وحماية البيئة وتعزيز الشراكات.

وأكدت أن المجموعة ستواصل توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في برامج إعادة التدوير، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية، وترسيخ الممارسات البيئية المستدامة خلال السنوات المقبلة.