رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو: دعم أبوظبي يعزز جهود اللعبة للاعتراف الأولمبي

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / أكد ميشيل كورن، رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو، أن أبوظبي تقدم دعماً كبيراً للاتحاد الدولي للجوجيتسو، مستفيدة من خبراتها الواسعة في استضافة الفعاليات الرياضية، مشيداً بدورها في دعم جهود تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي عُقد اليوم في أبوظبي، إنه سعيد بالعودة مجدداً إلى العاصمة الإماراتية، التي تستضيف اجتماع الكونجرس إلى جانب بطولة العالم للجوجيتسو هذا العام، مشيراً إلى أهمية الاجتماع في دعم مسيرة تطور الرياضة.

وأوضح أن جدول أعمال الكونجرس يعكس التقدم الذي يحرزه الاتحاد الدولي في مساعيه للحصول على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكداً أن أبوظبي والاتحادين الآسيوي والأوروبي للجوجيتسو، إلى جانب بقية الاتحادات القارية الخمسة، تعمل بصورة مشتركة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: الحصول على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية يمثل الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الكونجرس، والتي سيجري استعراض تفاصيلها لاحقاً.

وأشار كورن إلى أن رياضة الجوجيتسو تشهد توسعاً متواصلاً في أنشطتها بمختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع نمو مجتمع اللعبة وارتفاع أعداد المشاركين مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكداً أن هذا النمو يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس تزايد جاذبية الرياضة وقدرتها على استقطاب المزيد من الممارسين.