منتخب إسبانيا يفوز بسباق التتابع المختلط للنخبة في بطولة مدن العالمية للترايثلون

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / فاز منتخب إسبانيا بسباق التتابع المختلط للنخبة في جزيرة الحديريات، اليوم في ختام منافسات بطولة مدن العالمية للترايثلون أبوظبي 2026 برعاية "طاقة"، وجاء منتخب أستراليا في المركز الثاني، ومنتخب البرازيل ثالثاً.

ونظّم مجلس أبوظبي الرياضي منافسات البطولة على مدار يومين في جزيرة الحديريات، بمشاركة نخبة من رياضيي الترايثلون للتنافس على نقاط التأهل الأولمبي، والتصنيف العالمي والجوائز المالية.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة البطولتين تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع أبوظبي بالاتحاد الدولي للترايثلون، وتجسد المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الممتدة لأكثر من عشر سنوات أسهمت في تطوير رياضة الترايثلون وتعزيز انتشارها في دولة الإمارات، واستقطاب نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

كما أكد حرص مجلس أبوظبي الرياضي على أن تتجاوز مكتسبات استضافة البطولات العالمية حدود المنافسات الرياضية، لتشمل تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية والنشطة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، وإعداد أجيال تعتبر الرياضة جزءاً أساسياً من حياتها اليومية، ويعزز الإرث المستدام للفعاليات الرياضية الكبرى في أبوظبي.

وانطلقت منافسات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات بسباق الدواثلون للسرعة في جزيرة الحديريات، وبدأ السباق بالجري لمسافة 5 كيلومترات، تلاه ركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، واختُتم بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر.

وتتواصل منافسات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات في جزيرة الحديريات على مدى الأيام التسعة التالية، بمشاركة آلاف الرياضيين من دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم في ست فئات.

ومن أبرز السباقات المرتقبة الترايثلون عبر المسارات الوعرة في 17 نوفمبر، والدواثلون عبر المسارات الوعرة يوم 19 نوفمبر، والأكواثلون 20 نوفمبر، على أن يختتم البرنامج يوم الأحد المقبل ببطولتَي العالم للترايثلون والأكوابايك للمسافات الطويلة.

ويشهد اليوم قبل الأخير مشاركة المواهب الصاعدة في سباق "ترايثلون الحديريات للجيل القادم"، إلى جانب مشاركة الرياضيين المحليين في سباقَي الجري المفتوحين لمسافتَي 5 و10 كيلومترات، وفعاليتَي الجري المجتمعي لمسافتَي كيلومتر و3 كيلومترات وحملة مجتمعية لتنظيف الشاطئ تنظمها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، بالقرب من "باب النجوم" في جزيرة الحديريات.