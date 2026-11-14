"مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع" تكرم الفائزين بالدورة الثانية لـ"مجلس المستقبل"

دبي في 14 نوفمبر/ وام / احتفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالفائزين في الدورة الثانية من "مجلس المستقبل"، التي اختتمت فعالياتها في مقر رواد أعمال دبي، بتكريم ثلاثة فرق فائزة تقديراً لأفكارها المبتكرة وحلولها العملية لتحديات واقعية، في إطار جهود المؤسسة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تجارية واعدة.

واستقطب البرنامج، 50 مشاركاً من رواد الأعمال الطموحين، توزعوا على تسعة فرق عمل، وخاضوا تجربة تفاعلية امتدت ثلاثة أيام، تضمنت جلسات للإرشاد والتوجيه والعمل المشترك، وتطوير حلول مبتكرة لتحديات طرحتها جهات حكومية وخاصة، تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو.

وقال عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "مجلس المستقبل" يهدف إلى تمكين رواد الأعمال وطلبة المدارس والجامعات من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن الدورة الثانية شهدت مشاركة تسع جهات من القطاعات الحكومية والخاصة، قدمت مجموعة من التحديات الواقعية أمام المشاركين، الذين عملوا على ابتكار حلول عملية لها، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقتصر على المنافسة وتكريم الفائزين، بل يمتد إلى متابعة أصحاب الأفكار القابلة للتطبيق ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم بعد انتهاء فعاليات المجلس.

وأشار إلى أن المؤسسة توفر منظومة متكاملة من الخدمات لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، تشمل برامج حاضنات الأعمال، والإرشاد والتأهيل، والإعفاء من رسوم الترخيص، وتوفير مساحات العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من برنامج المشتريات الحكومية لتعزيز فرص نمو مشاريعهم وتوسعها في السوق.

وأضاف أن برنامج المشتريات الحكومية يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم المشاريع الوطنية، موضحاً أن الجهات الحكومية في دبي ملزمة بتخصيص 10% من مشترياتها السنوية لأعضاء المؤسسة، ما يتيح لرواد الأعمال الإماراتيين فرصاً للمشاركة في المناقصات الحكومية وتوسيع نطاق أعمالهم.

واختُتم البرنامج بعروض تقديمية استعرض خلالها المشاركون أفكار مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء وممثلي الجهات المشاركة، وأسفرت النتائج عن فوز فريق "D100" التابع لبنك دبي التجاري بالمركز الأول، وفريق "بولاريس" التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء بالمركز الثاني، وفريق "عزوة" التابع لمحاكم دبي بالمركز الثالث، وحصلت الفرق الفائزة على جوائز نقدية تقديراً لتميز حلولها ومشاريعها.