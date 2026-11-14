طالب بن صقر وسالم بن سلطان يحضران أفراح الشحي والشامسي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 14 نوفمبر/ وام / حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه راشد محمد حمدوه اللصمي الشحي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سالم محمد مصبح الشامسي.

وهنأ الشيخ طالب بن صقر والشيخ سالم بن سلطان العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب ذوو العريسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ طالب بن صقر والشيخ سالم بن سلطان القاسمي لمشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم، كما أعربوا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخللت الحفل عروض من الفنون واللوحات التراثية والأهازيج الاماراتية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.