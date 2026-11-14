فنانون: "ليالي الفن" بدبي توحد الإبداع العالمي وتبرز الهوية الإماراتية

دبي في 14 نوفمبر/ وام / أكد فنانون إماراتيون وعالميون مشاركون في فعالية "ليالي الفن"، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أن الفعالية تمثل منصة إبداعية تجمع ثقافات العالم، وتتيح للفنانين التعبير عن هوياتهم وتجاربهم الإنسانية، وتسهم في إبراز التراث الإماراتي وتعزيز التواصل الحضاري من خلال الفنون المعاصرة.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دبي توفر بيئة ثقافية ملهمة تحتضن المواهب من مختلف الجنسيات والخلفيات الفنية، وتشجع على تبادل الخبرات واستكشاف أساليب إبداعية جديدة، مؤكدين أن الفن يشكل لغة إنسانية مشتركة تتجاوز الاختلافات الثقافية واللغوية.

وتجمع الفعالية، التي تستمر حتى 15 نوفمبر الحالي في "جيت فيلج" بمركز دبي المالي العالمي، أكثر من 600 عمل فني لمبدعين إماراتيين وعالميين، ضمن برنامج متنوع يضم معارض فنية وأعمالاً تركيبية تفاعلية وورش عمل تطبيقية وعروضاً حية، بما يعكس تنامي المشهد الثقافي والإبداعي في دبي.

وقال الفنان والخطاط الإماراتي محمد التميمي، إن مشاركته الأولى في "ليالي الفن" تأتي انطلاقاً من حرصه على نشر جماليات الخط العربي وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بلغتها وهويتها الثقافية، مشيراً إلى أن الفعالية توفر فرصة للتفاعل المباشر مع الجمهور وتعريفه بمراحل إنجاز الأعمال الفنية.

وأوضح أنه يقدم عملاً فنياً مستوحى من إحدى رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تحمل معاني الطموح والتطلع إلى المستقبل، وتحفز الأجيال الجديدة على مواصلة التطور وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن العمل يُنفذ مباشرة أمام الجمهور باستخدام الخط العربي والألوان، ومن المقرر أن يبقى معروضاً في مركز دبي المالي العالمي لمدة ستة أشهر، بما يتيح للزوار التعرف إلى جماليات الحروف العربية ورسالتها الثقافية.

من جانبها، قالت الدكتورة المهندسة والفنانة التشكيلية الإماراتية سعاد سلطان الشامسي، إن مشاركتها الثالثة في "ليالي الفن" تعكس أهمية الفعالية في دعم حضور المرأة في المشهد التشكيلي، وإتاحة المجال أمام فنانات من تخصصات وخلفيات متنوعة للتعبير عن أفكارهن وإبداعاتهن.

وأوضحت أنها تشارك بعمل فني بعنوان "نوافذ وحكايات"، يتناول التنوع الثقافي والإنساني في مجتمع دبي، ويستكشف الحكايات والتجارب المختلفة التي يحملها الأفراد والأسر، مشيرة إلى أن الإمارة تجمع جنسيات وثقافات متعددة في بيئة واحدة تقوم على التعايش والتواصل.

وأضافت أن أعمالها تعتمد على الأسلوب السريالي الواقعي، وتوظف الألوان الزيتية والخامات الفنية المتنوعة، إلى جانب رموز مستوحاة من الحيوانات ودلالاتها الثقافية، ومنها الأسد الذي يرمز إلى القوة والشجاعة، والصقر والفيل والبومة التي تعكس معاني ورموزاً مختلفة.

وأكدت الفنانة الروسية كيرا ميلنيكوفا، المقيمة في دبي منذ أكثر من 15 عاماً، أن البيئة الفنية في الإمارة تشكل مصدر إلهام للفنانين، وتوفر فرصاً للتفاعل بين الثقافات المختلفة، بما يعزز الحوار الإنساني من خلال الإبداع.

وقالت إن مشاركتها الأولى في "ليالي الفن" تتضمن ثلاثة أعمال ضمن سلسلة "الهندسة التي تربط بيننا"، تستكشف مفاهيم الهوية والذاكرة والإرث الثقافي والروابط الإنسانية، وتركز على كيفية انتقال التقاليد والخبرات من جيل إلى آخر.

وأوضحت أن أعمالها تعتمد على عنصرين رئيسيين، هما الأنماط الهندسية والأيدي البشرية، حيث تمثل الزخارف الهندسية امتداداً للتراث الثقافي الذي تتناقله الحضارات، فيما تشكل الأيدي لغة بصرية قادرة على إيصال المشاعر والرسائل الإنسانية دون الحاجة إلى الكلمات.

وأضافت أنها استلهمت الأنماط الهندسية من المغرب ومدينة قرطبة الإسبانية ومنطقة البستكية التاريخية في دبي، مشيرة إلى أن التشابه بين الزخارف المستخدمة في العمارة بمختلف الثقافات يعكس الروابط الحضارية المشتركة وانتقال المعارف والفنون عبر الأجيال.

وأشارت إلى أنها تستخدم الألوان الزيتية والمعجون البارز وأوراق الذهب في تنفيذ أعمالها، معربة عن تقديرها للدعم الذي تتلقاه من «دبي للثقافة»، وتطلعها إلى المشاركة في المزيد من المعارض الفنية.

وأكدت ميلنيكوفا أن "ليالي الفن" تتيح للفنانين إيصال رسائلهم إلى جمهور واسع، وتمنح الزوار فرصة للتعرف إلى تجارب إبداعية تعكس تنوع الثقافات والقيم الإنسانية المشتركة.