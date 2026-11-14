الهند والصين وروسيا وماليزيا تتقاسم صدارة كأس أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / تصدرت منتخبات الهند والصين وروسيا وماليزيا ترتيب كأس أمم آسيا للشطرنج، المقامة في أبوظبي، برصيد 8 نقاط لكل منها، عقب ختام منافسات الجولة الخامسة.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج.

وشهدت الجولة الخامسة تعادل المنتخب الروسي مع نظيره الكازاخستاني بنتيجة 2-2، فيما فاز المنتخب الهندي على نظيره المنغولي بنتيجة 3.5-0.5، وتغلب المنتخب الصيني على المنتخب اللبناني بنتيجة 4-0، والمنتخب الأوزبكي على المنتخب السريلانكي بنتيجة 3.5-0.5، فيما حقق المنتخب الماليزي الفوز على المنتخب السوري بنتيجة 2.5-1.5.

وفي بقية النتائج، فاز فريق الإمارات "B" على المنتخب العماني بنتيجة 3.5-0.5، وتغلب المنتخب الفلسطيني على المنتخب البحريني بنتيجة 2.5-1.5، فيما حقق فريق الإمارات "C" الفوز على المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-1.

وفي منافسات السيدات، التي أقيمت جولتها الثالثة، فاز المنتخب الروسي على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 2.5-1.5، والمنتخب الصيني على المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، والمنتخب الأوزبكي على المنتخب المنغولي بنتيجة 4-0، فيما تغلب المنتخب السريلانكي على فريق الإمارات "A" بنتيجة 3-1، وفاز منتخب نيوزيلندا على فريق الإمارات "B" بنتيجة 2.5-1.5، بينما حقق فريق الإمارات "C" الفوز على المنتخب الباكستاني بنتيجة 2.5-1.5.

وبهذه النتائج، انفرد المنتخب الروسي بصدارة منافسات السيدات برصيد 6 نقاط، متقدماً على منتخبات أوزبكستان والصين وكازاخستان وسريلانكا ونيوزيلندا، التي تقاسمت المركز الثاني برصيد 4 نقاط لكل منها.